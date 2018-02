Xiaomi Mi 6 | Xiaomi Mi MIX 2 e il nuovo ELEPHONE U in offerta su GearBest

Xiaomi è pronta a lanciare Redmi Note 5 in India e Mi MIX 2S in Cina : Xiaomi ha inviato un invito per un evento che si terrà a New Delhi, India, il 14 febbraio, quando potrebbe essere annunciato Xiaomi Redmi Note 5. Nel frattempo un sostanzioso taglio del prezzo di Xiaomi Mi MIX 2 fa pensare alla possibilità che sia in arrivo a breve Xiaomi Mi MIX 2S, con un design simile a quello di iPhone X. L'articolo Xiaomi è pronta a lanciare Redmi Note 5 in India e Mi MIX 2S in Cina è stato pubblicato per la prima volta su ...

Xiaomi Mi 6X : avvistato il suo case in un negozio in Cina : Novità di poche ore fa è stato l'avvistamento in un negozio cinese del case dello Xiaomi Mi 6X, il quale confermerebbe i rumor sul design dello smartphone. Come sarà fatto il nuovo Xiaomi! La custodia protettiva vista nel negozio in Cina confermerebbe i rumor che circolano da qualche giorno sulla rete riguardo il modello Mi 6X. A quanto pare avrà due moduli, uno al centro del case che probabilmente ospiterà il sensore di impronte digitali

Xiaomi AMAZFIT Bip a meno di 50 euro : Smartwatch con GPS - cardio e impermeabile : Xiaomi AMAZFIT Bip è in super offerta su GearBest per avere uno Smartwatch con GPS, cardiofrequenzimetro, impermeabile e compatibile con iOS e Android Xiaomi AMAZFIT Bip lo comprate a circa 49 euro su GearBest Xiaomi è un fiume in piena e sono tantissimi i dispositivi che sforna di continuo e tra gli Smartwatch, l'AMAZFIT Bip, prodotto da Huami, brand

Xiaomi rilascia MIUI 9 Global Beta 8.2.1 con ottimizzazioni per i giochi e Oreo : Xiaomi rilascia la versione 8.2.1 di MIUI 9 Global Beta, con alcuni piccoli miglioramenti. In particolare troviamo alcune novità dedicate al Game Speed Booster, correzione di errori per i dispositivi che hanno già ricevuto l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo e altri bug fix più specifici.

Ben tredici dispositivi Xiaomi ricevono il 2018 iF Design Award : Sono ben 13 i dispositivi Xiaomi premiati con un 2018 iF Design Award, in Germania. Ancora una volta il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a parecchi prodotti della compagnia cinese, tra cui gli smartphone Xiaomi Mi MIX 2 e Mi 6, MIJIA Camera Mini, WiFi Powercat, Mi Walkie Talkie, Mi Laser Projector e molti altri.

XPRINT Pocket AR Photo Printer è la prima stampante portatile smart di Xiaomi : All'apparenza potrebbe sembrare un prodotto qualsiasi, e magari scadente, ma in realtà XPRINT Pocket AR Photo Printer è la prima stampante portatile dotata di funzioni smart a marchio Xiaomi.

Xiaomi fa marcia indietro : saranno i fan a decidere tra MIUI 10 e MIUI X : Anche se qualche giorno fa il responsabile del team MIUI aveva annunciato che la prossima release del firmware si sarebbe chiamata MIUI 10, sembra che il produttore cinese abbia cambiato idea. Ora saranno i fan di Xiaomi a decidere e potranno farlo votando un sondaggio pubblicato su Weibo, il più noto social network cinese.

Xiaomi in Italia. Smartphone low cost - ma non solo : Xiaomi sta per sbarcare in Italia. Dopo mesi in cui l'azienda cinese aveva fatto capolino nel nostro paese vendendo online e su Amazon, adesso la società fondata da Lei Jun è pronta ad entrare in pianta stabile, aprendo uno store a Milano. Non sappiamo ancora quando e dove aprirà ufficialmente, ma gli annunci su Linkedin in cerca di commessi e di un capo struttura per un Mi Store a Milano sono segnali inequivocabili dell'arrivo dei prodotti

Xiaomi HUAMI AMAZFIT smartwatch Water resistant Recensione : smartwatch Xiaomi HUAMI AMAZFIT resistente all'acqua, resistente agli urti con tutte le funzioni dedicate agli sport ideale come regalo allo sportivo.

Xiaomi Mi AI si aggiorna e migliora la qualità dell'audio : Arriva un nuovo aggiornamento per lo smart speaker Xiaomi Mi AI con il quale dovrebbe essere decisamente migliorata la qualità dell'audio. Ecco i dettagli

Xiaomi Mi A1 in super offerta a 224 euro su Amazon con garanzia italiana e Prime : Oggi abbiamo notato che il prezzo di Xiaomi Mi A1 su Amazon Italia è calato parecchio e che adesso non è tanto distante da quelli fatti dai vari importatori cinesi, ma qui c'è un discorso più ampio da fare.

Xiaomi sbarca in Italia e cerca 'casa' a Milano : L'apertura del profilo di Xiamo Italia sul social più potente del mondo è un primo indizio. Il secondo è l'immagine pubblicata ieri, lunedì 29 gennaio. Xiaomi saluta l'Italia su Facebook Xiaomi si

Xiaomi rilascia finalmente i sorgenti del kernel di Xiaomi Mi A1 : Dopo un'attesa durata diversi mesi, e dopo numerose pressioni da parte della comunità degli sviluppatori, Xiaomi ha finalmente rilasciato il codice sorgente del kernel di Xiaomi Mi A1, il suo primo dispositivo della serie Android One. Ora sarà possibile vedere custom ROM, kernel alternativi e molto altro, grazie alla disponibilità del codice.

Xiaomi Redmi 5 Plus con banda 20 è qui e già pronto all'acquisto online : Ecco dove comprare Xiaomi Redmi 5 Plus con banda 20 a prezzo super online, dopo l'annuncio di oggi da parte di Xiaomi.