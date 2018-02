WhatsApp - basta stress dei gruppi - arriva il Tag : ecco come funziona : Le novità non finiscono mai. E' proprio il caso di dirlo se parliamo dei sistemi di messaggistica istantanea, diventati oramai di utilizzo comune da parte degli utenti smartphone. Ma se il 2017 ha visto come protagonista indiscusso Telegram, grazie a funzionalità innovative da cui WhatsApp ha preso spunto (ad esempio la modalità di registrare i messaggi vocali senza tenere premuto il tasto del microfono o a breve il lancio della nota video), ...

Novità WhatsApp : basta incubo delle chat di gruppo Video : #Whatsapp in continuo aggiornamento: la notizia della novita' assoluta riguardante le #chat di gruppo era nell'aria gia' a meta' novembre, ma solo dal 4 dicembre sono arrivati i dettagli. Si chiamerebbe 'Restricted Groups' ed è ancora in fase di test: si parla di una funzione in grado di far decidere solo ed esclusivamente all'amministratore di una chat di gruppo, cosa pubblicare. Questo significa che gli altri membri si limiterrebbero solo a ...