Wall Street a picco | Dow Jones perde il 4 | 6%

Wall Street accoglie Powell con un crollo record : New York, 5 feb. , askanews, Wall Street ha dato il suo benvenuto a Jerome Powell con una doccia fredda. Nel giorno in cui il successore di Janet Yellen ha giurato da governatore della Federal Reserve,...

Wall Street in caduta libera - indice Dow Jones chiude a -4 - 62% ma ha toccato anche il -6% : Piazza Affari chiude in forte calo: Ftse Mib perde l1,64% "Siamo sempre preoccupati quando il mercato perde valore, ma siamo anche fiduciosi nei fondamentali dell'economia". Lo afferma il una nota la ...

Paura sui mercati americani : Wall Street crolla : A Wall Street esplode il panico. Un'ondata di Paura che investe i principali listini in forte rosso. L'indice Dow Jones è arrivato a perdere più di 1.500 punti, ben oltre il 6%, in un mercato febbrile che scommette contro l'aumento dei tassi di interesse dopo diversi mesi di euforia del mercato azionario. Il Nasdaq ha toccato allo stesso tempo il -2,65%, mentre l'indice Standard & Poor 500 è crollato fino al 3,4%. È ...

Wall Street a picco per timori su rendimenti e inflazione : - 4.62% : ... che hanno mostrato un balzo dei salari ai massimi dal 2009, sono - secondo gli osservatori - un segnale iniziale di un surriscaldamento dell'economia. I rendimenti sui Treasury a dieci anni, che ...

Wall Street - finale thrilling : ?crolla a -6% poi chiude a -4 - 6% : Wall Street sembra non riuscire a toccare il fondo. L’indice Dow Jones è arrivato a perdere fino a 1.500 punti, pari a oltre il 6%, scivolando a 24mila punti, in un finale di seduta drammatico con violente oscillazioni. Pesano i timori su inflazione e rialzo dei tassi Fed più rapido del previsto. A MIlano Leonardo paga ancora la delusione degli operatori sul piano industriale mentre tengono le utility. S&P alza rating a BB+ su Fca, ma il ...

Flash crash a Wall Street : la volatilità mette paura ai trader automatici : trader automatici. Operatori ultraveloci. Timori sull’inflazione. Calo del rendimento del Treasury a 10 anni. E poi il Vix che, dopo un lungo periodo di totale letargo, si è...

Wall Street a picco sul finale di seduta Rischio inflazione - il Dow Jones a -4 - 6% : Perdite pesanti di tutti i titoli industriali, male anche il Nasdaq (-3,78). L’improvviso aumento dei salari, secondo gli esperti sta aumentando i timori per una ripresa dell’inflazione

Wall Street crolla per il timore dei prezzi. Draghi : “L’inflazione resta un problema”. : A un’ora dalla fine degli scambi, gli indici a Wall Street sembrano non sapere arrestare la loro corsa al ribasso, spinti verso il rosso in gran parte dalla preoccupazione che la positiva crescita dell’economia americana possa risultare in una crescita dell’inflazione....

