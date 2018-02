Video Udinese Milan 1-1 | highlights e gol della partita Serie A 23^ giornata

Diretta/ Udinese Milan (1-1 risultato finale) : perla Suso - autogol-jella Donnarumma. Info streaming Video e tv : Diretta Udinese Milan, Info streaming video e tv: formazioni, quote, orario e risultato live. risultato finale 1-1: perla di Suso, espulsione Calabria e pareggio autogol di Donnarumma(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:10:00 GMT)

Live BN : Udinese - Milan dalla Dacia Arena risultato finale 1-1 Live! Video : AGGIORNAMENTO Live BN: Oddo: mi assumo le mie responsabilita', ma l'importante è che abbiamo rimediato AGGIORNAMENTO Live BN: Oddo: ho sbagliato io nel primo tempo, ho voluto cambiare la formazione facendo giocare l'Udinese con i 2 trequartisti, i ragazzi non sono pronti nel recepire qualcosa di nuovo, hanno le loro convinzioni Migliori e peggiori: Il Migliore del #Milan: Suso un gran gol dalla distanza che merita l'oscar, ma è anche il faro ...

Video Gol Udinese-Milan 1-1 Highlights e Tabellino Serie A - 23^ Giornata 28/01/2018 : Risultato Finale Udinese-Milan 1-1 , Cronaca, Highlights, e Video gol Suso, Donnarumma autogol 23^ Giornata Serie A, 4 febbraio 2018. Udinese-Milan 1-1. E’ questo il risultato finale. Un punto a testa che non accontenta nessuna delle due squadre. Gattuso, lo aveva anticipato in conferenza: “voglio un Milan brutto come me”. E cosi è stato. Un brutto Milan, nel secondo tempo regala il punto all’Udinese, un punto ...

Video/ Genoa Udinese (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 22^ giornata) : Video Genoa Udinese (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a Marassi. Decide il gol di Behrami, i friulani si rilanciano nella corsa all'Europa League(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 10:14:00 GMT)

Video/ Lazio-Udinese (3-0) : highlights e gol della partita. Oddo soddisfatto (Serie A - recupero 12^ giornata) : Video Lazio Udinese (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico. Biancocelesti dominanti nel recupero della 12^ giornata di Serie A(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 10:51:00 GMT)

