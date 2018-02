Video Benevento-Napoli 0-2 | highlights e gol della partita Serie A 23^ giornata

Video goal Benevento-Napoli 0-2 - Highlights e Tabellino 23^ Giornata serie A : Risultato Finale Benevento-Napoli 0-1: Cronaca e Video Gol Mertens, Hamsik 23° Giornata serie A 4 Febbraio 2018. La partita termina sul 2-0 a favore dei partenopei che si riprendono la vetta rispondendo alla Juve (che però di goal oggi ne ha fatti ben 7) grazie alle reti di Mertens ed Hamsik. Parte forte il Benevento che nei primi 10 minuti ha avuto due possibilità di andare in vantaggio; prima con Brignola e poi con Guilherme. Al 14esimo ...

Mertens è illegale - il pallonetto del belga lascia senza parole : Napoli vola sul Benevento Video] : La rete di Dries Mertens è davvero illegale: finta e pallonetto da posizione impossibile, Napoli vola. Ecco il VIDEO del gol illegale, semplicemente illegale. Stop, piroetta su se stesso a mandare in ...

