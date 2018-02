Venezia Si rovescia con il barchino morto il carpentiere Alessandro Tonini

Venezia - barchino si rovescia : un morto : 18.40 Incidente mortale nella laguna di Venezia, non lontano dall'imbarcadero di Treporti. Un barchino da competizione si è rovesciato e il conducente 49enne ha perso la vita. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare nulla. Dalle testimonianze raccolte, non c'è stato scontro con altre imbarcazioni o contro pali. Sembra più probabile che a cusare il cappottamento dello scafo possa essere stata un'onda improvvisa o anche la velocità ...

