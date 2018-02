Usa | Super Bowl | “Come rispondere ad un attacco di antrace” | trovato dossier in aereo

Rapina a mano armata - arrestato figlio procuratore di Brescia/ E' accUsato di aver assaltato un supermercato : Rapina a mano armata, arrestato figlio procuratore di Brescia, Tommaso Buonanno. E' accusato di aver assaltato un supermercato a Zogno, in provincia di Bergamo, con altre due persone.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:26:00 GMT)

Wsj - Apple Music supererà Spotify in Usa : A questi si aggiungono almeno altrettanti utenti che ascoltano Musica in streaming gratuitamente accettando la pubblicità, un'opzione non offerta da Apple. ANSA - 05-02-2018 12:19

Apple Music potrebbe superare Spotify negli Usa già dalla prossima estate : lo streaming è diventato il mezzo principale attraverso il quale gli utenti fruiscono di Musica, con il 62% di introiti provenienti da servizi come Spotify ed Apple Music. Fonte: The Verge

Super Bowl 2018 in diretta su Italia1 e Fox Sports. Justin Timberlake re dell’intervallo - in Usa episodio speciale per This is Us : Justin Timberlake È l’evento sportivo più atteso e seguito dell’anno Oltreoceano. E’ il Super Bowl, fase conclusiva del campionato professionistico di football americano (NFL), giunto alla sua 52esima edizione. Quest’anno, sullo sfondo dell’U.S. Bank Stadium di Minneapolis, nel Minnesota, le due squadre protagoniste dell’evento saranno i New England Patriots di Tom Brady, attuali campioni in carica, e i ...

Super Bowl 2018 : una Nazione si ferma - gli Usa si stringono per l’evento dell’anno. Tra tradizione - show - milioni di dollari e…. Patriots vs Eagles : L’America si ferma, una Nazione intera si stringe attorno all’evento sportivo per eccellenza, un simbolo imprescindibile nella cultura di un Paese intero, un rito pagano con cui sono cresciute intere generazioni, un momento sacro nell’anno, un caposaldo delle abitudini di un popolo che per una notte (domenica 4 febbraio) si ritrova in massa davanti al televisore per godere di un evento sui generis. Questo è il Super Bowl, si va ...

Petrolio risale con il mini dollaro ma produzione Usa supera Arabia : Teleborsa, - Il Petrolio torna a salire dopo alcune giornate negative , sulla scia dei deludenti dati sulle scorte e dei nuovi record produttivi in USA. Si tratta per ora un rimbalzo tecnico, dovuto a ...

RagUsa - centro storico superiore abbandonato : Il centro storico superiore di Ragusa abbandonato, dal caso di piazza Cappuccini all’assenza di interventi in via Mario Leggio e in via Salvatore.

Il superindice preannuncia una crescita solida degli Usa nel 2018 : Sale il superindice USA superando le aspettative degli analisti . Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, a novembre il Leading Indicator è cresciuto dello 0,6% a 107 punti ...

Chelsea - Antonio Conte Usa la Serie A come supermarket : sei acquisti : La tanto bistrattata e mediocre Serie A è il serbatoio da cui pescare per costruire una grande squadra di Premier. Con l'approdo di Dzeko (31) e Emerson Palmieri (23) che sembra ormai in dirittura d'...

Usa - Amazon apre il primo supermercato senza casse : Usa sensori e intelligenza artificiale : A Seattle apre il primo supermercato “senza casse” di Amazon. Si chiama Amazon Go e i cassieri sono stati sostituiti da un sofisticato sistema di videocamere, sensori e intelligenza artificiale che osserva cosa i clienti mettono o tolgono dalla loro spesa, addebitando sul loro account Amazon il conto quanto lasciano il negozio. L’apertura era prevista a inizio 2017, ma a marzo scorso la compagnia l’aveva sospesa. Secondo ...

RagUsa - microcriminalità nel centro storico superiore : Microcriminalita’ nel centro storico superiore, Ragusa in Movimento: nelle ultime settimane una pioggia di segnalazioni.

Le scorte Usa di greggio segnano un altro calo superiore alle attese : Scendono oltre le attese le scorte settimanali di greggio negli USA . Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio nella settimana terminata il 12 gennaio ...