Usa | influenza causa 9 | 7% di tutti i decessi ultima settimana

Malore in diretta a caUsa dell'influenza - Giletti dimesso dall'ospedale : Massimo Giletti è stato dimesso dall'ospedale Umberto I di Roma dopo aver trascorso la notte nel nosocomio a seguito del Malore accusato nel corso della puntata di Non è l'Arena su La7 di ieri. ...

Draghi critica gli Usa : «Messaggi per influenzare i cambi» : Il rialzo dell’euro e dei rendimenti di mercati rendono la Banca centrale più «colomba», ma a colpire è l’irritazione verso l’Amministrazione Trump...

Influenza - aggressiva anche in Usa : 30 bimbi morti : Mentre in Italia la curva di contagio inizia a scendere dopo il picco, negli Stati Uniti continua a crescere il numero di persone colpite da Influenza stagionale, hanno riferito i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Ben 30 le morti registrate fra i bambini. I funzionari dei Cdc – riportano i media statunitensi – avevano dichiarato all’inizio di gennaio che speravano si fosse raggiunto anche Oltreoceano il picco di ...

Usa, bimba di 6 anni muore a causa dell'influenza: non era vaccinata Negli Stati Uniti continua a crescere il numero di persone colpite da influenza stagionale: nella Carolina del Nord Emily, una bimba di appena sei anni, è morta pochi giorni dopo il ricovero in ospedale.

Influenza - picco caUsato dal clima pazzo : 4.5 gradi sopra la media : Un clima pazzo con temperature massime di 4,5 gradi superiori alla media storica hanno segnato la prima decade di gennaio durante la quale la circolazione del virus Influenzale sembra abbia raggiunto il picco stagionale. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ucea nel sottolineare che gli sbalzi termici hanno pesanti effetti sui cicli della natura, sull’agricoltura e sull’allevamento ma anche sulla salute dell’uomo. Siamo di fronte ...

Influenza 2018 - la più diffUsa dal 2004 : “Ecco perché è così aggressiva” : Il fatto che l’Influenza quest’anno sia stata cosi’ aggressiva, colpendo già quasi 4 milioni di italiani e battendo ogni record degli ultimi 15 anni a parte le stagioni 2004 e 2009 (che pero’ era quella dell’Influenza A), è principalmente colpa di un nuovo ceppo virale, lo Yamagata, che ha sorpreso gli esperti rivelandosi piu’ virulento del previsto. Lo spiega all’Agi Fabrizio Pregliasco, virologo ...

Si mette a letto senza avvertire il medico: muore a 27 anni a causa dell'influenza La giovane pensava che i sintomi sarebbero scomparsi col riposo ma è stata colpita da una polmonite ed è morta in tre giorni.

A caUsa del picco di influenza - ridotte le donazioni di sangue : in 6 regioni scorte agli sgoccioli : È la settimana più delicata: per l'epidemia di influenza ( che raggiungerà l'apice stagionale ) e per la disponibilità di sangue ( agli sgoccioli in molte regioni italiane ). Negli ospedali italiani ...

Usa - allarme influenza : venti bambini morti per il virus : bambini vittime dell'influenza. Il virus è al picco negli Stati Uniti, in una stagione che si sta rivelando come una delle più pesanti degli ultimi anni. Ad annunciarlo i Centers...

Carenza di sangue a caUsa dell'influenza : appello ai donatori : La situazione non è facile in questi giorni. A causa di molti donatori influenzati, in diverse regioni italiane c'è Carenza di sangue. La conferma arriva dal Centro Nazionale sangue dell'...

Influenza - picco in Usa : 20 bambini morti : L’Influenza negli Stati Uniti sta raggiungendo il suo picco. Secondo gli esperti dei Centers for Disease Control and Prevention, l’agenzia federale che si occupa del controllo e della prevenzione delle malattie, si tratta di una delle stagioni più “attive” degli ultimi anni. E’ Dan Jernigan, direttore del dipartimento specializzato nel monitoraggio dell’Influenza, a spiegare che al momento essa “è ...

Irlanda del Nord - caUsa influenza diocesi sospende segno della pace : Una diocesi cattolica in Irlanda del Nord ha sospeso il segno della pace durante le celebrazioni liturgiche per tentare di contenere la diffusione dell'influenza . Come riporta "The Guardian", il ...