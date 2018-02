Uomini e Donne Anticipazioni | Sonia Lorenzini | “Con Emanuele Mauti? Un abbaglio!” Trono

La scelta di Paolo Crivellin/ Uomini e Donne - chi è tra Angela e Marianna? La verità dopo il weekend in villa : Uomini e Donne, lunedì 5 febbraio 2018 andrà in onda su Canale 5 la scelta di Paolo Crivellin. Chi è tra Angela Caloisi e Marianna Acierno? Le ultime indiscrezioni.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 04:05:00 GMT)

GIULIANA MULEDDU - LE RAGAZZE DEL '68/ "Non devono esserci padroni tra Uomini e donne" : GIULIANA MULEDDU sarà la protagonista della quinta puntata de Le RAGAZZE del '68, programma in onda su Rai 3. La casalinga, cuoca e casara sarà la protagonista insieme a Syusy Blady.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 21:04:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Marta e Gianluca se ne vanno : anticipazioni Uomini e Donne, Marta torna ma poi se ne va: lascia anche Gianluca Oggi 4 febbraio è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico. Le due troniste sono Sara Affi Fella e Nilufar Addati, i tronisti invece sono Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante. Si parte proprio da quest’ultimo e dall’esterna con Virginia. Durante la […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Marta e Gianluca se ne vanno proviene da ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 4 febbraio 2018 : nuovo confronto tra Sara e Lorenzo! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico domenica 4 febbraio 2018: Sara chiede un nuovo chiarimento a Lorenzo che bacia in studio Nilufar! Anticipazioni Uomini e Donne: Sara non si rassegna e va ancora in cerca di Lorenzo che ribadisce il suo interesse esclusivo per Nilufar! Marta ritorna per Nicolò! Adii e nee entry per entrambi i tronisti! Commenti social negativi intristiscono Nilufar… Battibecchi, ...

Uomini e Donne - Emanuele arrabbiato : frecciatina a Sonia : Emanuele Mauti di Uomini e Donne risponde alla frecciatina di Sonia Lorenzini La storia d’amore tra l’ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini, e l’ex corteggiatore Emanuele Mauti è terminata da un po’. Dopo diverse e insistenti domande da parte dei fan, i due hanno dato la notizia proprio durante le festività natalizia. I motivi sono […] L'articolo Uomini e Donne, Emanuele arrabbiato: frecciatina a Sonia ...

Uomini e donne : Ludovica Valli - è amore con Briga di Amici? L’indiscrezione : Entrambi sono in qualche modo legati a Maria De Filippi: lei, Ludovica Valli, è stata tronista a Uomini e donne, lui, Mattia Briga, ha partecipato all’edizione 2014/2015 di Amici. I due ora farebbero coppia fissa. A sostenere questa tesi è il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 2 febbraio. La rivista infatti ha raccolto una serie di indizi che proverebbero come il cantante e la modella abbiano intrapreso una relazione. La ...

“Me l’ha fatta troppo grossa”. Sonia Lorenzini senza freni : tremano i muri. La storia con Emanuele Mauti aveva fatto sognare : “La coppia più bella uscita da Uomini e Donne!” - ma le cose erano diverse. L’ex tronista spiattella la verità inconfessabile : Un amore nato dietro le telecamere, ma in cui tutti avevano creduto. Poi è arrivata la fine della storia e la delusione del pubblico di Uomini e Donne si tagliava con il coltello. Solo 10 mesi di relazione, non moltissimo, eppure Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti erano entrati nel cuore di tutti. Lo scorso dicembre hanno annunciato la fine della storia, ma tutto è rimasto avvolto nel più fitto mistero e nessuno sapeva i reali motivi del ...

Uomini e Donne/ Anna Tedesco - messaggio per gli haters sui social (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Anna Tedesco scrive un messaggio agli haters sui social mentre Sossio Aruta esprime la sua nostalgia per i figli.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Marta Pasqualato torna alla corte di Nicolò Brigante? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news trono classico: dopo essere stata eliminata, la corteggiatrice Marta Pasqualato tornerà alla corte di Nicolò Brigante?(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 05:05:00 GMT)

C’è posta per te - Salvatore respinto : Silvia nuova tronista di Uomini e Donne? : C’è posta per te, Silvia chiude la busta all’ex fidanzato Salvatore: il pubblico la vuole a Uomini e Donne Con grande soddisfazione del pubblico, Silvia ha chiuso la busta all’ex fidanzato Salvatore a C’è posta per te. La ragazza non è riuscita a perdonare il giovane per il suo tradimento. Salvatore ha infatti tradito la […] L'articolo C’è posta per te, Salvatore respinto: Silvia nuova tronista di Uomini e ...

Uomini e Donne - Sonia Lorenzini : Emanuele Mauti? “Ho preso un abbaglio” : Uomini e Donne, Sonia Lorenzini dopo la fine della sua storia d’amore: con Emanuele Mauti? “Ho preso un abbaglio” Sonia Lorenzini, ospite a Non Succederà Più, programma radiofonico in onda su Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, oggi è tornata a parlare della fine della sua storia con Emanuele Mauti. Come molti probabilmente già […] L'articolo Uomini e Donne, Sonia Lorenzini: Emanuele Mauti? “Ho preso un ...

Liberi e Uguali di Parma presenta i suoi candidati : 'Siamo una bella squadra di Uomini e donne' - : Un "Nuovo Patto Verde"che apra la strada alla riconversione ecologica dell'economia, intervenendo prioritariamente sulla messa in sicurezza del territorio, delle scuole, degli ospedali, delle edifici ...

Uomini e Donne : Sossio Aruta - triangolo bollente e polemiche : il post su Fb Video : Un re leone per un pokerissimo di Donne al centro dello studio di #Uomini e Donne. Sossio Aruta [Video] continua a far discutere per le sue peripezie sentimentali nel corso del #Trono Over del people show di Canale 5. L’attrazione del cavaliere nei confronti di Ida è evidentemente ma la super corteggiata dama non si fida di lui. La donna ha riferito di aver anche letto il libro Yo Soy un Pajaro per conoscerlo meglio sottolineando che Riccardo ...