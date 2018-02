Uno smartphone con Snapdragon 835 a 200 euro? Potrebbe essere vero con OnePlus X2

Trasformare Uno smartphone premium in una adorabile console vintage? Ecco come (video guida) : Abbiamo trasformato i nostri Samsung Galaxy S8 e Huawei Mate 10 Pro in una console per giochi moderni e vintage, è semplicissimo! Nella nostra guida troverete il materiale occorrente e il procedimento da seguire per non sbagliare. Da provare. L'articolo Trasformare uno smartphone premium in una adorabile console vintage? Ecco come (video guida) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.