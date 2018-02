Unilever e World Food Programme Italia insieme nella battaglia contro lo spreco

meteoweb.eu

(Di lunedì 5 febbraio 2018) In occasione della Giornata nazionale di prevenzione delloalimentare,, Knorr erinnovano il loro impegnolotta alloe alla fame nel mondo, illustrando i risultati della campagna di solidarietà “Share a meal”, annunciando l’evoluzione del progetto e premiando i 3ni più responsabili e creativi a tavola. Il progetto “Share a meal” ha sensibilizzato sul tema della sostenibilità alimentare più di 20 milioni dini e ha fatto sfidare le persone sulla cucina anti. A trionfare con le ricette più eco e originali sono: Cristina Pedullà di Orco feglino (Sv) con il “Carrè di agnello”; Fabio Verratti di Imola con “Il tramonto nell’orto” e Luciana Molino di Zandobbio (Bg) con “Bocconcini alla zucca sweet and hot”. Cristina, Fabio e Luciana sono i vincitori e i primi portavoce di un impegno per un consumo più ...