Un Posto al sole | Salvo Prisco trovato morto | Franco e Angela di nuovo insieme?

Anticipazioni Un Posto al sole : la guarigione di DIEGO - le foto della settimana! : Attimi di grande preoccupazione la scorsa settimana a Un posto al sole: la sorte di DIEGO Giordano (Francesco Vitiello) è stata appesa ad un filo ed il giovane ha subìto un delicato intervento chirurgico al cuore. Comunque sia, le puntate della soap in onda questa settimana ci mostreranno l’inizio del recupero del figlio di Raffaele (Patrizio Rispo), che comincerà decisamente a riprendersi. Ma ora cosa succederà? Ovviamente tutti hanno ...

Anticipazioni Un Posto al sole : NIKO torna allo Studio Navarra : Il “potere del trio” si ricomporrà? A parte la citazione dal compianto telefilm Streghe, è ormai da un po’ di tempo che a Un posto al sole il sodalizio professionale tra NIKO (Luca Turco), Susanna (Agnese Lorenzini) e Ugo (Raffaele Imparato) si è rotto: alla conclusione del processo a Luca Grimaldi (Marco Basile), il giovane Poggi ha lasciato lo Studio Navarra in aperto conflitto con Alvini De Carolis, del quale non ha ...

Un Posto al sole - trame 5-9 febbraio : Filippo rischia grosso : Anticipazioni Un posto al sole, prossima settimana: Diego sta meglio Un posto al sole continua ad appassionare ogni giorno più di due milioni di telespettatori. Merito delle vicende realistiche e attinenti alla realtà. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che uno dei protagonisti sarà Filippo. Bianca e Sofia sono tornate a casa ma Franco vuole vederci chiaro in questa assurda vicenda. Vittorio inizia a provare ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 5 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 5 febbraio 2018: Angela (Claudia Ruffo) è in ansia perché non riesce ad avere più notizie di Valentina (Maria Chiara Augenti) e intende intervenire… Per Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) è il momento di decidere cosa fare del loro futuro professionale, ma qualcuno intende forzare loro la mano. Chi sarà? Diego (Francesco Vitiello) si riprende finalmente dall’operazione. ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 2 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 2 febbraio 2018: Cresce la complicità tra Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo): entrambi vogliono trasmettere serenità a Bianca (Sveva Anna Carlei)… Gaetano (Fabio De Caro) riesce a vedere Salvo (Enrico Maria Pacini), mettendo però in moto le proteste di Valentina (Maria Chiara Augenti). Come reagirà l’uomo? Nel corso del delicato intervento di Diego (Francesco ...

Anticipazioni Un Posto al sole : FILIPPO si metterà nei guai? : Tempi duri per i coniugi Sartori. A Un posto al sole, infatti, assistiamo in questi giorni ad un drammatico dialogo che ha come protagonista Serena Cirillo (Miriam Candurro), in cui Sandro (Alessio Chiodini) la accusa di essersi comportata male riguardo alla delicata faccenda di Claudio (Gabriele Anagni). Ma non accade solo questo e presto nella soap potrebbero esserci problemi anche per la parte maschile della coppia. Avrete sicuramente notato ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 1° febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 1° febbraio 2018: Raffaele (Patrizio Rispo) è teso per l’intervento di Diego (Francesco Vitiello), mentre Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) ammette di aver sbagliato e si scusa con il fratello poco prima che lui entri in sala operatoria… Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è preoccupato che Sandro (Alessio Chiodini) possa ostacolare la sua nomina come amministratore delegato dei ...

Anticipazioni Un Posto al sole trama puntate 5-9 febbraio 2018 : Valentina è scomparsa - Salvo collabora con la polizia! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio 2018: Salvo collaboratore di giustizia, la freddezza di Diego turba Rossella! Anticipazioni Un posto al sole: Patrizio organizza una sorpresa romantica per Rossella! Angela sulle tracce di Valentina, scomparsa da giorni! Salvo decide di collaborare con la giustizia! Storie d’amore sofferte, timidi sentimenti pronti a sbocciare, paure e ...

Anticipazioni Un Posto al sole : riuscirà SALVO a collaborare con GIOVANNA? : A Un posto al sole, abbiamo visto di recente che i tentativi di Angela (Claudia Ruffo) e Giulia (Marina Tagliaferri) di aprire gli occhi a Valentina (Maria Chiara Augenti) riguardo a Gaetano (Fabio De Caro) sono risultati piuttosto vani: sia pure con mille dubbi, la Brandi è tornata a casa con il suo compagno. Ma ora quale sarà il destino della donna? L’unica informazione che si ha, grazie alle Anticipazioni ufficiali, è che nella parte ...

Un Posto al Sole anticipazioni dal 5 al 9 febbraio 2018 : anticipazioni Upas dal 5 al 9 febbraio Valentina, durante la settimana da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio 2018 di un Posto al Sole farà molto preoccupare Angela. Niko e Susanna stanno pianificando il futuro, per quanto riguarda il lavoro. Patrizio, a quanto pare, vorrebbe ora rigare dritto, Ferri pensa solo alla sua carriera. Troppe novità, prendiamo una notizia alla volta, che ne dite? Un Posto al Sole, anticipazioni Angela si ritrova ad essere ...