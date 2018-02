Uma Thurman accusa Quentin Tarantino per l’incidente sul set di Kill Bill

people24.myblog

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Nell’intervista pubblicata sul New York Times “Uma” oltre ad aver raccontato l’aggressione sessuale subita da Weinstein, ha puntato il dito contro. Durante le riprese di “”, il regista le chiese una scena senza controfigura per guidare un’auto poco affidabile a una determinata velocità per far “svolazzare i capelli nel modo giusto”: il veicolo andò a sbattere contro un albero provocandole lesioni. Nessuno si sarebbe aspettato una vendetta così ritardata da parte di Uma verso il “suo” regista del cuore, che l’ha diretta in “Pulp Fiction” e, appunto, in “”. Regista con il quale è anche apparsa più volte in pubblico accrescendo le voci su una relazione amorosa tra loro. L’attrice ha ammesso al quotidiano americano che l’episodio di violenza subita da ...