Ultime Notizie Roma del 05-02-2018 ore 14 | 00

Ultime Notizie Roma del 05-02-2018 ore 13 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 05-02-2018 ore 13:00 su Roma Daily News.

Ultime Notizie Roma del 05-02-2018 ore 12 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 05-02-2018 ore 12:00 su Roma Daily News.

Segrate - rapina con sparatoria in un bar/ Ultime Notizie : in due aprono il fuoco - titolare li accoltella : Segrate, rapina con sparatoria in un bar: proprietario e socio difendono l'incasso ferendo i malviventi con coltelli da cucina, rapinatori aprono il fuoco: due arresti.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 12:00:00 GMT)