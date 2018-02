Udinese | negli spogliatoi si balla | Maxi Lopez e De Paul scatenati

LIVE Napoli-Udinese - Coppa Italia in DIRETTA : i partenopei sfidano la squadra di Oddo negli ottavi di finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Napoli-Udinese, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Ovviamente scontro diretto, chi vince passa il turno e vola ai quarti. La compagine guidata da Maurizio Sarri vuole esaltarsi davanti al (molto risicato, previsti poco più di 10mila spettatori) pubblico di casa. Ci saranno sicuramente tantissime novità per i partenopei, che sono in vetta al campionato di Serie A: ...