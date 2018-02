Tumore al testicolo | aumentano i casi in Italia | come fare prevenzione

Tumore del testicolo : sintomi e fattori di rischio : I tumori uro-genitali sono in aumento nel nostro Paese, in particolare il cancro al testicolo. Questa malattia, che interessa soprattutto i giovani con meno di 40 anni, sta registrando un +3% di nuovi casi l’anno. Ma gli italiani sembrano non prestare abbastanza attenzione al proprio benessere. Infatti, solo un uomo su cinque è andato almeno una volta dall’urologo per una visita. Questo medico può invece avere un ruolo fondamentale per favorire ...