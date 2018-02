Treno deragliato | cominciata la rimozione della prima carrozza

Treno deragliato : cominciata rimozione della prima carrozza : ANSA, - MILANO, 5 FEB - Sono cominciati da circa un'ora i lavori per il trasferimento dei vagoni del Treno regionale deragliato nell'incidente ferroviario del 25 gennaio a Pioltello , Milano, e che ha ...

Treno deragliato - cominciata rimozione : ANSA, - MILANO, 5 FEB - Sono cominciati da circa un'ora i lavori per il trasferimento dei vagoni del Treno regionale deragliato nell'incidente ferroviario del 25 gennaio a Pioltello , Milano, e che ha ...

Treno deragliato - domani rimossi vagoni : 23.47 Cominceranno domani mattina le operazioni per rimuovere i vagoni del Treno deragliato lo scorso 25 gennaio alle porte di Milano, incidente nel quale hanno perso la vita tre donne e 46 persone sono rimaste ferite. Una squadra di operai, diretti dagli investigatori della Polfer e dai consulenti nominati dalla Procura per chiarire le cause del deragliamento, partiranno con il sollevamento e lo spostamento dei primi due vagoni. Il termine ...

Treno deragliato Milano : domani al via lavori per rimuovere vagoni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Treno deragliato a Pioltello - giunto allentato e ganci rotti. Il legno sui binari da settimane : Due «attacchi» rotti. Due barre d'acciaio ripiegate come a formare una molla che tengono la rotaia ancorata alle traversine. Un sistema usato in tutto il mondo, diventato ormai uno standard nella ...

Treno deragliato a Pioltello - l'addio alle vittime. La figlia di Ida : «Un esempio per me» : «Mamma, ti ricorderò con il cellulare sempre in mano, squillante per le chiamate dei pazienti. Quel suono arrivava in ogni angolo della casa e tu rispondevi sempre. La tua passione è un esempio, per ...

Pioltello - Treno deragliato : sequestrato un altro giunto : Pioltello, treno deragliato: sequestrato un altro giunto Anche questo si muoveva come quello al centro delle indagini sull’incidente e aveva problemi tecnici simili al primo. E’ stato un consulente della procura a scoprirlo lungo la rotaia Continua a leggere L'articolo Pioltello, treno deragliato: sequestrato un altro giunto sembra essere il primo su NewsGo.

Pioltello - Treno deragliato : sequestrato un altro giunto sul binario : La porzione di rotaia è stata sollevata da una gru e caricata su un camion che la porterà in un deposito, dove resterà a disposizione dei periti nominati dai pm milanesi Maura Ripamonti e Leonardo ...

Pioltello - Treno deragliato : sequestrato un altro giunto : Anche questo si muoveva come quello al centro delle indagini sull'incidente e aveva problemi tecnici simili al primo. E' stato un consulente della procura a scoprirlo lungo la rotaia

Treno deragliato a Pioltello - un altro giunto guasto prima del «punto zero». Binari sotto sequestro : C'è un altro giunto che non andava sul Binario del deragliamento del Treno Cremona-Milano che è costato la vita di tre passeggeri e il ferimento di altre decine. Come quello che è al centro delle ...

Treno deragliato a Pioltello - motoseghe sulle rotaie. Inizia la rimozione - ma i tempi si allungano : Le scintille delle seghe circolari che mordono la rotaia illuminano solo per un attimo il «punto zero». Sono tremendamente simili ai lampi di luce ripresi dalle telecamere della stazione di Limito ...

Treno deragliato : al via taglio binario : ANSA, - MILANO, 2 FEB - Sono da poco iniziati gli accertamenti irripetibili sul luogo del disastro ferroviario avvenuto otto giorni fa nel Milanese. Operazioni che prevedono in prima battuta il taglio ...

Treno deragliato - al via accertamenti : tagliato il binario 'incriminato' : Sono da poco iniziati gli accertamenti irripetibili sul luogo del disastro ferroviario avvenuto otto giorni fa nel Milanese. Operazioni che prevedono in prima battuta il taglio del binario '...

"Ero sul Treno deragliato - vi dico cosa provo" : "Sono fortunata a essere viva. Ora sto bene, ma provo rabbia perché tutti noi pendolari sappiamo benissimo in che condizioni viaggiamo". È la testimonianza di Daniela Sassi, ferita durante l'incidente ...