Torre del Greco - In ospedale per un malore | scappa portando via una sedia a rotelle e va

Calciomercato Inter/ News - Torreira : ora penso a cose più importanti della cessione (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il centrocampista Lucas Torreira pensa solo al rettangolo verde di gioco e non alla possibile cessione dalla Sampdoria.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 03:16:00 GMT)

Lucas Torreira : il gioiello della Sampdoria è diventato grande : Le ultime sul mercato dei bianconeri Atalanta, Cristante: 'Juve? Non so, mi piace la Premier' Atalanta-Juventus Coppa Italia diretta tv e streaming gratis oggi 30/1 Atalanta-Juventus Coppa Italia, ...

Caos a Torre Annunziata - due donne si picchiano nell'atrio del Tribunale : Torre Annunziata - Lite tra donne in Tribunale: le contendenti separate dalle forze dell'ordine. Mattinata turbolenta al palazzo di giustizia oplontino. Intorno alle 10, nell'atrio del Tribunale di ...

Torre del Greco - Nascondevano dosi di cocaina nella cassetta postale - coniugi in manette : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Villa comunale, anche passeggiare è diventato pericoloso Castellammare - Sottopasso di via Cosenza, sì o no? L'ingegnere dell'Eav «Sarà il Comune a ...

Torna 'SportUp' in tv - tutto su Forlì-Rimini. Gli opinionisti Mariotti e Baldisserri si sfidano al gioco della Torre : Questa sera a partire dalle ore 19:55 su Rete8 Vga TeleRimini (Canale 86 e in streaming telerimini.it) Tornano gli appuntamenti con i format sportivi dedicati al calcio locale e al Rimini Calcio. In Calcio di Rigore gli ospiti della ventesima puntata saranno l'opinionista ...

Torre Annunziata - Dario Autieri non ce l'ha fatta. Era volontario della Misericordia : Partecipava spesso anche alle iniziative dei Torresi nel Mondo per ridare decoro alla città. Insomma, un esempio di cittadinanza attiva da emulare. 'Era un membro della nostra famiglia - ha detto ...

Ferrero critico sulla corsa alla Figc - poi il mercato della Sampdoria : “Torreira interessa a molti - ecco cosa dico” : “Nel calcio bisogna azzerare tutto e ricominciare perche’ altrimenti si va a prendere un’automobile bella, ma usata. Bisognerebbe avere piu’ coraggio e parlo di noi presidenti. I tre candidati non possono far parte di tre mondi diversi, esiste un solo mondo, quello del calcio. Lo sport ci fa arrabbiare e sorridere e noi abbiamo il dovere di rinnovare con i fatti e non con le chiacchiere”. Lo ha detto, ai microfoni ...

Recanati - volo di otto metri dalla Torre del castello. Grave un 35enne di Jesi : Recanati (Macerata), 21 gennaio 2018 - Versa in gravi condizioni L. M., Jesino di 35 anni , caduto stanotte, verso le 3 all'interno della torre del castello di Montefiore di Recanati dove era entrato ...

Torre Annunziata - Ordigno della II Guerra Mondiale trovato nel cantiere del Maximall Pompeii : Gli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori, unità della Brigata Bersaglieri 'Garibaldi' dell'Esercito Italiano , hanno disinnescato una bomba d'aereo ad alto potenziale risalente al secondo ...

Futuro Torreira - gli occhi delle big addosso - l’agente annuncia : “ecco con chi mi devo incontrare” : Futuro Torreira – Lucas Torreira si sta confermando ad alti livelli dopo la passata stagione che per l’ex Pescara è stata quella della definitiva consacrazione. L’obiettivo della Sampdoria per questa sessione invernale di mercato era quello di riuscire a trattenere tutti i big compreso il centrocampista uruguaiano che ha attirato su di sè l’attenzione di numerosi top club. A giugno però difficilmente i blucerchiati ...

Donne - giovani e canzoni : parte la stagione teatrale all'Ethnos Club di Torre del Greco : Si parte domenica 21 gennaio con un interessante confronto con tre compagnie di giovani in 'I corti della formica', spettacoli teatrali scelti dalla dodicesima edizione del festival e cioè Juorne con ...

Catalogna - gli indipendentisti di nuovo ai vertici delle istituzioni : il repubblicano Roger Torrent presidente del Parlament : Dopo la riconquista della maggioranza assoluta in seggi alle elezioni del 21 dicembre, il fronte indipendentista ha iniziato oggi la riconquista delle istituzioni della Catalogna portando il repubblicano Roger Torrent (Erc) alla presidenza del Parlament di Barcellona.È il primo atto in vista della difficile rielezione di Carles Puigdemont, in esilio a Bruxelles dopo che a fine ottobre Madrid aveva commissariato la regione ribelle ...

Catalogna - l'indipendentista Torrent eletto presidente del Parlament - : Durante il voto i deputati della maggioranza hanno voluto esprimere la loro solidarietà nei confronti degli indipendentisti in carcere o in esilio in Belgio, tra cui l'uscente Carles Puigdemont che ha ...

Crolla insegna del supermercato : tanta paura a Torre del Greco : Torre DEL Greco - Primi danni legati al maltempo che da diversi giorni sta mettendo Napoli e la provincia vesuviana in ginocchio: intorno alle 11 è Crollata l'insegna esterna di un supermercato ...