Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Indoor Las Vegas 2018 | programma | orari e tv

Iraq - gli Usa iniziano riTiro truppe dopo sconfitta Isis : Iraq, gli Usa iniziano ritiro truppe dopo sconfitta Isis La guerra contro il Califfato islamico sembra essere finita, almeno sul fronte americano: gli Usa ritirano le truppe. Continua a leggere L'articolo Iraq, gli Usa iniziano ritiro truppe dopo sconfitta Isis sembra essere il primo su NewsGo.

Lezioni di fedeltà per i fidanzati gay. La diocesi : riTiro spirituale in convento : La diocesi di Torino dà lezione di fedeltà alle coppie gay. O, meglio, «la propone, perché non vogliamo erigerci troppo a maestri, ma vogliamo dire che anche i gay meritano la fedeltà». Don Gianluca Carrega, responsabile della «pastorale degli omosessuali», racconta di un personale sorpasso negli inviti ricevuti dai suoi amici: l’anno scorso ha par...

La D'Amico conferma : "Buffon pensa da tanto al suo riTiro" : Gianluigi Buffon , due giorni fa ha compiuto 40 anni e a fine stagione dovrebbe ritirarsi. La sua attuale compagna, e presto sua moglie secondo i rumors, Ilaria D'Amico ha parlato a F dell'...

Tiro con l’arco - Mauro Berruto presentato come nuovo direttore tecnico : Questa mattina, al Salone d’Onore del CONI, la Federazione Italiana Tiro con l’arco ha presentato il suo nuovo direttore tecnico Mauro Berruto. L’ex ct della Nazionale italiana di pallavolo, con cui ha conquistato anche una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, inizia così ufficialmente la sua nuova avventura con il movimento dell’arco azzurro. Berruto ha spiegato innanzitutto le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare ...

Isola dei Famosi 2018 - anticipazioni seconda puntata : Chiara Nasti vicino al riTiro e nuovi naufraghi in arrivo : Nella puntata di questa sera: il primo eliminato tra Eva Henger e Marco Ferri, due nuovi concorrenti e il probabile abbandono di un naufrago.

Gianluigi Buffon tra riTiro e futuro : 'Valuterò con Agnelli. Il record di Maldini non è un problema' : futuro? Ancora calcio "Di sicuro nel futuro mi vedo con un ruolo nel mondo del calcio, che è stato la mia vita. Da dirigente o come ruolo tecnico? Non lo so. Quando smetterò mi prenderò sei mesi per ...

Il Tiro al bersaglio continua : sassi contro le auto dal campo nomadi - colpite in 3 : Ancora tiro al bersaglio verso le auto dal campo nomadi di strada dell'Aeroporto. Tre auto che percorrevano la Torino-Caselle , all'altezza di Borgaro, sono state colpite da sassi lanciati dal vicino ...

Juve - Buffon : 'RiTiro? A giugno parlo con Agnelli. Resto solo se sono un punto fermo' : Dopo l'intervista a Repubblica di questa mattina, Gigi Buffon ha parlato anche a Sky Sport del suo futuro: ' Ho un rapporto e un legame di amicizia con Andrea Agnelli tale che a giugno ci incontreremo e valuteremo tutto insieme e serenamente. Le forzature non mi piacciono, fin quando ...

Serie A Verona - Pazzini non convocato per il riTiro : addio vicino? : Verona - Il futuro di Giampaolo Pazzini è sempre più lontano da Verona . Lo dicono i rumors di mercato, lo conferma la scelta di Fabio Pecchia di non convocare il capitano gialloblù per il ritiro ...