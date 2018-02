The Nostalgist | un capolavoro “corto”

beppegrillo

(Di lunedì 5 febbraio 2018) di Beppe Grillo – Dopo aver pubblicato l’intervista a Serge Tisseron ho ricevuto via mail questo fantastico cortometraggio, diretto dal regista italiano Giacomo Cimini. Da grande cinefilo e appassionato di fantascienza quale sono, non potevo non condividere con voi questa perla cinematografica, uscita qualche tempo fa su Wired Usa. Il cinema italiano ha bisogno di idee, sostegno e prospettive nuove. Guardiamo al futuro, guardiamo alle stelle! Buona visione! Potete attivare i sottotitoli in italiano dalla finestra youtube cliccando sull’iconcina sottotitoli e poi su impostazioni. THETratto da un racconto breve dello scrittore americano Daniel H. Wilson, Theè un cortometraggio di fantascienza diretto e scritto da Giacomo Cimini, con protagonisti l’attore francese Lambert Wilson (The Matrix Reload, Uomini di Dio) e il giovane attore inglese Samuel ...