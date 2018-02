Terremoto | consegnate 2 447 casette

Terremoto Centro Italia : consegnate 2.447 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 36 comuni : Ad oggi sono stati completati i lavori in 134 aree e sono state consegnate ai Sindaci 2.447 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 36 comuni. In particolare sono 1.021 le casette consegnate nelle Marche, 711 nel Lazio, 581 in Umbria e 134 in Abruzzo. Attualmente sono in corso lavori in 66 aree. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite, al 28 novembre, sono complessivamente 3.662 le Sae ordinate per i 48 comuni che ne hanno fatto ...

Terremoto Centro Italia : consegnate altre 68 casette a Norcia : altre 68 casette Sae sono state consegnate a Norcia agli sfollati del Terremoto in Centro Italia: si tratta di 40 alloggi della zona industriale C di Norcia, 18 a San Pellegrino e 10 nella frazione di Valcaldara. A Norcia saranno 589 in totale le Sae, al momento ne sono state completate circa 500. Gli amministratori pubblici chiedono di presentare al più presto le domande per la ristrutturazione delle case, in particolare quelle con i danni ...

Terremoto Centro Italia : Macerata - consegnate 8 “casette” Sae a Passo Treia : Inaugurata l’area Sae di Passo Treia, in provincia di Macerata: sono state consegnate oggi 8 casette. “Questa giornata e’ un bel momento per la comunita’ di Treia. Sono state consegnate abitazioni provvisorie ma di grande qualità per ripartire lungo un percorso di rientro alla normalità,” ha dichiarato il presidente della Regione Luca Ceriscioli, presente alla cerimonia. L'articolo Terremoto Centro Italia: Macerata, ...

Terremoto Marche : consegnate 7 casette a Force : A Force (Ascoli Piceno) oggi sono state consegnate 7 casette alle famiglie terremotate, allestite vicino al campo sportivo: presente anche il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. Cerimonia anche a Muccia per la consegna di 14 Sae in frazione Massaprefoglio alla presenza dell’assessore alla Protezione Civile Angelo Sciapichetti. Nel corso della prossima settimana ad Acquasanta verranno consegnate le casette già pronte a 6 ...

Terremoto - la Protezione Civile : 687 casette consegnate nel Lazio - 2.251 Sae totali : Ad oggi sono stati completati i lavori in 121 aree e sono state consegnate ai Sindaci 2.251 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 30 comuni. In particolare sono 927 le casette consegnate nelle Marche, 687 nel Lazio, 509 in Umbria e 128 in Abruzzo. Attualmente sono in corso lavori in 79 aree. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite, al 28 novembre, sono complessivamente 3.662 le Sae ordinate per i 48 comuni che ne hanno fatto ...

Terremoto : consegnate le ultime 22 casette a San Severino Marche : Le ultime 22 famiglie terremotate di San Severino Marche in attesa di una casetta hanno ricevuto le chiavi delle Soluzioni abitative di emergenza allestite dal Consorzio stabile Arcale di Firenze nel villaggio “Campagnano”. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei e l’assessore alla Protezione Civile della Regione Marche Angelo Sciapichetti. “Abbiamo completato la consegna delle 103 ...

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae - consegnate 2.208 Soluzioni Abitative di Emergenza : Ad oggi sono stati completati i lavori in 119 aree e sono state consegnate ai Sindaci 2.208 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 29 comuni. In particolare sono 884 le casette consegnate nelle Marche, 687 nel Lazio, 509 in Umbria e 128 in Abruzzo. Attualmente sono in corso lavori in 81 aree. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite, al 28 novembre, sono complessivamente 3.662 le Sae ordinate per i 48 comuni che ne hanno fatto ...

Terremoto : 12 casette consegnate a Nocria - ne mancano 40 : C’era anche il commissario straordinario per la ricostruzione Paola De Micheli a Nocria, frazione di Castelsantangelo sul Nera (Macerata) dove oggi sono state consegnate altre 12 casette. Le Sae, ha riferito il sindaco Mauro Falcucci, “non sono ancora perfette ma la direzione dei lavori si e’ impegnata a sistemare le cose che non funzionano”. Le famiglie che hanno vissuto 14 mesi in albergo, “non ne potevano ...

Terremoto : altre 13 casette consegnate a San Severino Marche : Dopo l’inaugurazione del villaggio ‘Campagnano’ lo scorso 20 dicembre, altre 13 casette sono state consegnate oggi nel rione San Michele ad altrettante famiglie terremotate di San Severino Marche. Le chiavi sono state affidate alle famiglie assegnatarie durante una “piccola festa” dal sindaco Rosa Piermattei, che indossava la casacca della Protezione civile con sopra la fascia tricolore. “Contiamo di ultimare ...

Terremoto - la Protezione civile : consegnate 2149 casette Sae : consegnate, ad oggi, 2149 casette Sae (Soluzioni abitative di emergenza) nei territori colpiti dal Terremoto. Lo comunica il dipartimento di Protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri. Completati i lavori in 118 aree, di cui 687 unita’ nel Lazio (488 ad Amatrice, 199 ad Accumoli), 510 Sae in Umbria (Cascia, Norcia e Preci), 824 nelle Marche (ad Amandola, Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Montegallo, ...

Terremoto : consegnate 20 SAE al Comune Cortino (Te) : Il Sottosegretario d’Abruzzo Mario Mazzocca ha partecipato alla cerimonia di consegna di ulteriori 20 SAE (Soluzioni Abitative di Emergenza) al Comune di Cortino (Te) dislocate su cinque aree rispettivamente nelle frazioni Vernesca (n.1), Cortino (n.5), Pagliaroli (n.7), Casanova (n.4) e Collegilesco (n.3). “In Abruzzo sale a 110 il numero delle SAE consegnate sulle 238 ordinate, pari al 47,80% – spiega Mazzocca – Un risultato ...

Terremoto - consegnate "casette" difettose e sporche : protestano i sindaci delle Marche : Dopo la denuncia di una situazione "desolante"delle casette a San Cassiano, da parte del sindaco di Sarnano,anche i primi cittadini di Visso e Caldarola (Macerata) offronoun medesimo quadro per le ultime Sae consegnate o in consegna,tanto che alcune famiglie si sono rifiutate di entrarci

Centro Italia - secondo Natale dopo il Terremoto. Tra chi vive su ruote e chi è a disagio nelle casette (consegnate al 40%) : È arrivato il secondo inverno dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016, ma solo il 40% delle Soluzioni Abitative di Emergenza sono state recapitate ai sindaci dei cinquanta comuni che ne hanno fatto richiesta, nonostante la consegna fosse inizialmente prevista entro sette mesi dalla data del sisma, ovvero entro lo scorso marzo. Tra chi non ha ancora ricevuto la casetta c’è Elvira, che ha perso l’agibilità della sua ...

Terremoto Umbria : consegnate le chiavi di 73 nuove “casette” : Sono state consegnate oggi a Norcia e a Preci le chiavi di 73 nuove Soluzioni abitative in emergenza (o “casette“), rispettivamente 44 e 29. Le casette del comune di Norcia, 419 consegnate fino ad oggi, saranno ripartite nel modo seguenre: 3 a Piediripa, 1 a Popoli, 12 a Savelli e 28 a Norcia capoluogo, Zona Industriale C. L'articolo Terremoto Umbria: consegnate le chiavi di 73 nuove “casette” sembra essere il primo su ...