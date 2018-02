Tennis | ATP Quito 2018 | Stefano Travaglia supera Pablo Andujar al termine di una dura

Tennis - Ranking ATP (5 febbraio) : la top10 non muta - Fabio Fognini si conferma n.1 italiano : Non ci sono variazioni in questa settimana nel Ranking ATP. Gli impegni in Coppa Davis di gran parte dei giocatori con le proprie nazionali non hanno portato a mutamenti in graduatoria e va da sé che la top10 ed anche la classifica degli azzurri siano le stesse, salvo piccolo scostamenti. In vetta si conferma, dunque, Rafael Nadal tallonato da Roger Federer a breve distanza mentre il n.1 del Bel Paese resta Fabio Fognini (n.22 del Ranking), ...

Tennis - Roger Federer può tornare numero 1 al Mondo! Cosa deve fare per superare Nadal nel ranking ATP? : Roger Federer può tornare a essere il numero 1 al Mondo! Il Maestro, infatti, è secondo nel ranking ATP ma ora Rafael Nadal è distante soltanto 155 punti: lo spagnolo è davvero nel mirino dell’elvetico che può tornare in cima alla classifica dopo più di cinque anni dall’ultima volta (l’ultima 4 novembre 2012). Il 36enne ha vinto l’Australian Open, suo ventesimo Slam della carriera, e ha approfittato del ritiro del mancino ...

Tennis - Ranking ATP (29 gennaio) : Roger Federer avvicina Rafael Nadal. Sale ancora Fabio Fognini : Dopo il favoloso back-to-back agli Australian Open, l’elvetico Roger Federer si avvicina all’iberico Rafael Nadal nel Ranking ATP: tra i due mostri sacri della racchetta ora ci sono soltanto 155 punti. Lontano anni luce il resto del mondo: il croato Marin Cilic, runner up a Melbourne, guadagna tre posti e si porta al numero tre, davanti al bulgaro Grigor Dimitrov, insidiato anche dal tedesco Alexander Zverev. Al sesto posto ora ...

Tennis - Atp Sydney 2018 : Fabio Fognini si spegne sul più bello. Medvedev lo batte in rimonta e va in finale : E’ un Fabio Fognini che si spegne sul più bello quello della semifinale dell’ATP Sydney (Australia). L’azzurro è stato sconfitto dal russo, n.84 del ranking, Daniil Medvedev con il punteggio di 2-6 6-4 6-1 in 1 ora e 53 minuti e i rimpianti non sono pochi. Avanti di un set e di un break nel 2° parziale, il n.27 ATP ha completamente perso la concentrazione consentendo all’avversario di rientrare in partita e vincere. PRIMO ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : Fabio Fognini sfida Daniil Medvedev per un posto in finale. Programma - orari e tv : Fabio Fognini è ad un passo dalla finale del torneo ATP di Sydney: sulla sua strada, nella notte italiana, troverà il russo Daniil Medvedev, giustiziere del nostro Paolo Lorenzi oggi nei quarti di finale. Per il Tennista ligure dunque, oltre alla possibilità di trovare l’atto conclusivo della competizione, ci sarà la voglia di vendicare il connazionale. La sfida tra i due, che designerà il finalista della parte alta del tabellone ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : Paolo Lorenzi piegato da Daniil Medvedev in due set. Sfuma il sogno della semifinale per il senese : Niente da fare per il nostro Paolo Lorenzi nei quarti di finale dell’ATP di Sydney (Australia). L’azzurro, n.45 del mondo, è stato superato dal russo, n.84 ATP, Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 14 minuti di partita non riuscendo così a centrare la semifinale. Sarà dunque il giovane Tennista dell’Est ad affrontare nel prossimo turno Fabio Fognini, uscito vittorioso dal match “infinito” contro il ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : CHE SPETTACOLO FABIO FOGNINI! Supera in rimonta Mannarino e vola in semifinale : Inizio di stagione scintillante quello di FABIO Fognini, che si è qualificato per le semifinali del torneo ATP di Sydney dopo aver sconfitto in rimonta in tre set il francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-7 7-6 6-2 dopo una battaglia di due ore e quarantasei minuti di gioco. Il nativo di Arma di Taggia parte benissimo nel primo set, portandosi sul 4-1 con addirittura un doppio break di vantaggio. L’inerzia del set sembra essere ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : CHE SPETTACOLO FABIO FOGNINI! Supera in rimonta Mannarino e vola in semifinale : Inizio di stagione scintillante quello di FABIO Fognini, che si è qualificato per le semifinali del torneo ATP di Sydney dopo aver sconfitto in rimonta in tre set il francese Adrien Mannarino con il punteggio di 6-7 7-6 6-2 dopo una battaglia di due ore e quarantasei minuti di gioco. Il nativo di Arma di Taggia parte benissimo nel primo set, portandosi sul 4-1 con addirittura un doppio break di vantaggio. L’inerzia del set sembra essere ...

Tennis - Atp Sydney : Lorenzi e Fognini volano ai quarti : Vola ai quarti anche Lorenzi: il 36enne, n° 45 al mondo, ha sconfitto in due set (6-3, 7-5) lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 22 del ranking Atp e prima testa di serie del torneo e ora ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : Fabio Fognini e Paolo Lorenzi approdano ai quarti di finale! Sconfitti Dolgopolov e Ramos : E’ grande Italia a Sydney (Australia) negli ottavi di finale del torneo ATP di Tennis maschile australiano. Fabio Fognini e Paolo Lorenzi accedono ai quarti di finale sconfiggendo rispettivamente l’ucraino Alexandr Dolgopolov (n.37 del mondo) 3-6 6-3 6-4 e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.22 ATP) 6-3 7-5. Prestazioni convincenti per entrambi e pass per il prossimo turno dove il ligure sfiderà il francese Adrian Mannarino (testa di ...

Tennis - ATP di Sydney. Fabio Fognini parte con il piede giusto e regola in tre set Dolgopolov : INTERNACIONAL SYDNEY Fognini-Dolgopolov 3/6 6/3 6/4 Buona la prima. Fabio Fognini debutta con un successo e inaugura nel miglior modo possibile il nuovo anno. Il Tennista imperiese sfata il tabù di ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : rinviato a domani il match tra Fognini e Dolgopolov. La pioggia cambia il programma del torneo : Rinviata a domani la sfida degli ottavi di finale dell’ATP di Sydney 2018 tra il nostro Fabio Fognini (n.27 ATP) e l’ucraino Alexandr Dolgopolov (n.37 ATP). La pioggia ha costretto infatti gli organizzatori a questo cambio di programma cancellando tutti gli incontri del tabellone maschile e dando priorità a quello femminile.Il ligure scenderà in campo insieme a Paolo Lorenzi (n.45 ATP), che se la vedrà con lo spagnolo Albert Ramos ...

Tennis - ATP Auckland 2018 : Liam Caruana lotta ma deve arrendersi a Steve Johnson. Italo-americano ko al primo turno : Niente da fare per l’Italo-americano Liam Caruana nel primo turno dell’ATP di Auckland. L’azzurro, ripescato nel tabellone principale del torneo neozelandese da lucky loser, è stato costretto ad arrendersi all’americano Steve Johnson (n.46 ATP), venendo sconfitto con il punteggio di 7-5 7-6 in 1 ora e 45 minuti di partita. Un match in cui Caruana ha lottato, impegnando anche molto seriamente il ben più quotato avversario ...

Tennis - ATP Auckland 2018 : Liam Caruana lotta ma deve arrendersi a Steve Johnson. Italo-americano ko al primo turno : Niente da fare per l’Italo-americano Liam Caruana nel primo turno dell’ATP di Auckland. L’azzurro, ripescato nel tabellone principale del torneo neozelandese da lucky loser, è stato costretto ad arrendersi all’americano Steve Johnson (n.46 ATP), venendo sconfitto con il punteggio di 7-5 7-6 in 1 ora e 45 minuti di partita. Un match in cui Caruana ha lottato, impegnando anche molto seriamente il ben più quotato avversario ...