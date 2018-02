Tamberi e Fassinotti in gara

Atletica - il calendario dell’Italia : i debutti di Tamberi - Trost - Fassinotti - Donato e Tortu : La pausa invernale sta per finire, i grandi big dell’Atletica sono pronti per tornare a dare spettacolo nella stagione al coperto che vivrà il suo clou nei Mondiali di Birmingham (1-4 marzo). L’Italia si sta muovendo verso la rassegna iridata e sta preparando questi due mesi intensi, propedeutici anche per quello che succederà poi all’aperto durante l’estate. Vediamo come si stanno muovendo gli azzurri: Gianmarco Tamberi, ...