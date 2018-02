Svelato il titolo del finale di The 100 5 | un doppio episodio dal significato mitologico?

Svelato il titolo dello spin-off di Grey’s Anatomy sui pompieri - al via in Italia da aprile su FoxLife (video) : Il titolo dello spin-off di Grey's Anatomy è stato finalmente scelto. Dopo messi di anticipazioni, aspettative e pronostici, la serie che vedrà al centro le vicende di un gruppo di vigili del fuoco di Seattle può finalmente partire. Lo show non aveva ancora un titolo ufficiale, fino a quando il produttore esecutivo, Paris Barclay, ha postato qualcosa sul proprio social, inaugurando così la serie. Station 19, questo è il titolo dello spin-off ...

Svelato il mistero del titolo del nuovo singolo di Laura Pausini con la data d'uscita : La data fissata è quella del 26 gennaio, nella quale il singolo sarà disponibile in radio ma anche in tutte le piattaforme digitali e di streaming musicale. Ancora da sapere la data d'uscita del ...

Svelato il mistero del titolo del nuovo singolo di Laura Pausini con la data d’uscita : Il nuovo singolo di Laura Pausini è finalmente ufficiale. L'artista di Solarolo ha sciolto le riserve su quello che sarà il titolo del prossimo brano, pubblicando una sua immagine di spalle direttamente sulla pagina ufficiale a lei dedicata. Il titolo scelto è Non è detto, così come suggeriva l'acronimo che in queste settimane è circolato sui canali social ufficiali dell'artista che si è divertita a tenere sulle spine i suoi fan con una ...

FRANCESCA MICHIELIN/ Svelato il mistero del titolo del nuovo album : “2640? E’ per…” : FRANCESCA MICHIELIN ha spiegato il titolo del nuovo album, 2640, che sarà disponibile in tutti i negozi e store digitali a partire da venerdì 12 gennaio 2018.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 22:20:00 GMT)

Svelato il titolo del nuovo album di Ermal Meta atteso il 9 febbraio per Sanremo 2018 : Il titolo del nuovo album di Ermal Meta è finalmente ufficiale. L'artista di Fier ha sciolto le riserve sul nuovo lavoro, dichiarando che si chiamerà Non abbiamo armi. L'uscita è invece attesa per il 9 febbraio, a ridosso della partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con Fabrizio Moro. Il nuovo disco sarà anche presentato in occasione di un concerto evento che l'artista terrà al Mediolanum Forum di Assago il 28 aprile prossimo, nel quale ...

Svelato il titolo del nuovo singolo di Lorenzo Fragola - in radio dal 19 gennaio : Il titolo del nuovo singolo di Lorenzo Fragola è finalmente ufficiale. Il giovane artista siciliano ha infatti fatto una grande sorpresa di Capodanno ai suoi fan, rendendo noto il titolo di quello che sarà un progetto tutto suo. Nota la data di uscita del nuovo brano, Lorenzo Fragola ha rivelato che il titolo sarà Bengala. Un grande ritorno, il suo, atteso dai molti fan che da mesi aspettavano di avere notizie sui suoi prossimi progetti ...

Destiny 2 : il PlayStation Store potrebbe aver Svelato per errore trama e titolo della prossima espansione : Il PlayStation Store potrebbe aver svelato il nome della prossima espansione di Destiny 2.Come riporta VG247 infatti, il DLC che verrà dopo "La Maledizione di Osiride" potrebbe intitolarsi "Gods of Mars", almeno così sembrerebbe secondo la pagina dello Store di Sony.Le indiscrezioni, apparse sulla pagine americane e giapponesi del PS Store, vorrebbero che il prossimo DLC del celebre FPS di casa Bungie avesse luogo su un nuovo pianeta, in questo ...

Star Wars 9 - Svelato il titolo in codice Black Diamond : Mentre l’ottavo capitolo Gli Ultimi Jedi domina il box office in tutto il mondo, gli adetti ai lavori sono già al lavoro su Star Wars 9. Risale a pochi giorni fa – nello stesso periodo di acquisizione della 20th Century Fox – la notizia secondo cui J.J. Abrams, di ritorno alla regia dopo Il Risveglio della Forza, avrebbe presentato alla Disney/Lucasfilm un primo abbozzo del film, che al momento non ha ancora una sceneggiatura, ...