Strage nel tribunale di Milano | Un clandestino tra le guardie

ilgiornale

: Strage di querce nel Parco del Gargano, abbattuti 400 alberi: 3 in manette - repubblica : Strage di querce nel Parco del Gargano, abbattuti 400 alberi: 3 in manette -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) S embra impossibile, ma ai varchi del Palazzo di giustizia quel giorno c'era pure un. Una guardia giurata con una sfilza di precedenti: per questo il serbo Riza Zivanovic era stato espulso dall'Italia ma, tanto per cambiare, era rimasto nel nostro Paese. Di più, prestava servizio nella cittadella giudiziaria di Porta Vittoria, insieme a un manipolo di pregiudicati, accusati di reati gravissimi - furto, rapina, traffico di stupefacenti - ma tutti con la divisa della legge. Il sistema di sicurezza era un colabrodo e così la mattina del 9 aprile 2015 Claudio Giardiello portò a termine il suo disegno criminale, seminando la morte nelle aule e nei corridoi famosi in tutto il mondo per la rivoluzione di Mani pulite. Oggi Giardiello è all'ergastolo per quellasenza precedenti, ma certe ferite non si rimarginano. «Lo Stato ci ha completamente ...