Stati Uniti Il cane da guerra vuole mordere | ma cosa e come?

Perché gli Stati Uniti saranno il primo paradiso fiscale nel 2019 : Una classifica britannica che mette in relazione trasparenza verso l'esterno e dimensione del settore finanziario punta il dito contro i paesi occidentali

“Trovato nel parcheggio della Nasa”. La scoperta che sconvolge tutti : era sotto lo storico edificio scientifico negli Stati Uniti. I ricercatori sono al settimo cielo : cosa è : È stata trovata in un parcheggio del Goddard Space Flight Center della NASA, nel Maryland. Si tratta di una delle rocce con impronte fossili di dinosauro (e non solo) più ricche e affascinanti mai scoperte. Sulla lastra di arenaria lunga 2,6 metri e risalente a 100 milioni di anni fa, nel cuore del Cretaceo, sono state rilevate circa 70 tracce di otto differenti specie animali, tra le quali dinosauri, pterosauri, piccoli mammiferi e ...

Scontro tra treni negli Stati Uniti : due morti e 70 feriti : Due morti e almeno 70 feriti: è questo il tragico bilancio di un incidente ferroviario avvenuto in Carolina del Sud, negli Stati Uniti. Un convoglio passeggeri...

Coppa Davis 2018 : i risultati di sabato 3 febbraio. Francia e Spagna in vantaggio - Kazakistan e Stati Uniti ai quarti di finale : La seconda giornata degli ottavi di finale di Coppa Davis 2018 è andata in archivio. Andiamo a raccontarvi cosa ha riservato questo day-2 nei match di doppio in programma. Detto del successo degli azzurri di Corrado Barazzutti contro il Giappone a Morioka, possono sorridere sia la Francia che la Spagna, reduci da un venerdì più complicato del previsto. Alla Halle Olympique di Alberville il duo transalpino composto dagli esperti Nicola Mahut e ...

Nuova strategia nucleare degli Stati Uniti : rabbia dei sopravvissuti alla bomba atomica in Giappone : A seguito della Nuova strategia nucleare statunitense che vuole potenziare l’arsenale, in Giappone le Associazioni dei sopravvissuti agli orrori della bomba atomica reagiscono con rabbia e sconcerto. Tra questi Toshiyuki Mimaki, sopravvissuto al lancio dell’atomica su Hiroshima il 6 agosto 1945, che si dice furioso per il cambio nella strategia, in quanto lo ritiene un ostacolo alla denuclearizzazione globale. La Nuova strategia ...

Influenza : negli Stati Uniti sale a 53 il bilancio dei bimbi morti : Si aggrava il bilancio dei bambini deceduti negli Stati Uniti a seguito di complicazioni legate all’Influenza: secondo l’ultimo bollettino settimanale del Centro statunitense per il controllo e la prevenzione della malattia si registrano altre 16 giovani vittime da ottobre, mese di avvio dell’Influenza stagionale, per un totale di 53 decessi. Il virus Influenzale è diffuso in 48 Stati e Porto Rico, contro 49 due settimane ...

Il documento segreto su cui si litiga negli Stati Uniti : Lo hanno diffuso i Repubblicani e contiene accuse all'FBI per come ha gestito l'indagine sulla Russia, ma sembra meno rilevante di quanto si pensasse The post Il documento segreto su cui si litiga negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Influenza : negli Stati Uniti mancano prodotti e farmaci negli ospedali : negli Stati Uniti mancano soluzione salina, antivirali e altri farmaci e strumenti di supporto per il trattamento dell’Influenza: la Food and drug administration, l’agenzia regolatoria nazionale, sta lavorando per supplire a queste mancanze e migliorare le forniture. L’Influenza quest’anno negli Stati Uniti è iniziata prima del solito e si è diffusa velocemente in molti Stati: il virus ha causato complicazioni più gravi ...

Negli Stati Uniti si litiga su un documento segreto di 4 pagine : Contiene accuse all'FBI per come ha gestito l'indagine sulla Russia, ma lo ha scritto da un deputato Repubblicano molto vicino a Trump The post Negli Stati Uniti si litiga su un documento segreto di 4 pagine appeared first on Il Post.

La polizia smantella un sodalizio criminale che favoriva l'ingresso illegale di cittadini albanesi negli Stati Uniti. ArreStati un cittadino ... : UNWEB, Perugia. La polizia di Stato ha concluso un'articolata attività investigativa che ha portato all'esecuzione di tre misure cautelari nei confronti di P.P., 37enne albanese, e di due italiani di ...

Deutsche Bank dovrà pagare negli Stati Uniti una multa di 70 milioni di dollari per aver cercato di manipolare un tasso di interesse : Deutsche Bank, la più importante banca tedesca, dovrà pagare negli Stati Uniti una multa di 70 milioni di dollari (56 milioni di euro) per aver cercato di manipolare un tasso di interesse sul quale sono indicizzati dei prodotti derivati in The post Deutsche Bank dovrà pagare negli Stati Uniti una multa di 70 milioni di dollari per aver cercato di manipolare un tasso di interesse appeared first on Il Post.

Gli Stati Uniti negano il visto a Maradona dopo gli insulti a Trump : Gli Stati Uniti hanno negato il visto a Diego Armando Maradona. Lo ha fatto sapere l'avvocato dell'ex Pibe de Oro, Matias Morla, intervenuto al programma Buenos Das América, secondo...

Ingressi illegali di albanesi negli Stati Uniti - 3 arresti : Roma, 2 feb. , askanews, Con l'operazione 'Overtime' la polizia ha arrestato tre persone, un albanese , P.P., 37enne, e due italiani , di 47 e 44 anni, accusati di aver costituito una banda che, a ...