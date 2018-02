wired

: Starbucks lancia la sua carta di credito - Wired - imaginewebadv : Starbucks lancia la sua carta di credito - Wired -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) In attesa dell’imminente approdo in Italia, con l’apertura prevista per l’autunno della Reserve Roastery di Milano,ha ufficialmenteto in collaborazione con Chase la suaRewards Visa Card, una specialediintegrata con la raccolta punti del gruppo di caffetterie. Utilizzando lain questione, sia all’interno sia all’esterno dei locali della Sirena, i clienti potranno infatti incrementare il proprio bottino di punti stella, le Stars del programma fedeltàRewards, convertibili in bevande, dolci e snack. “Per noi è importante che la raccolta punti del programma fedeltà diventi per i nostri clienti il più semplice possibile, e la nuovadiservirà proprio per questo, entrando senza alcuna difficoltà nelle loro abitudini quotidiane”, ha dichiarato Matt Ryan, executive vice president e chief ...