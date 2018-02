Squash | PSA World Tour 2018 | Marwan El Shorbagy si impone a Bloomfield Hills

oasport

: #Squash - Il giocatore egiziano conquista un nuovo torneo del World Tour - OA_Sport : #Squash - Il giocatore egiziano conquista un nuovo torneo del World Tour -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Nel fine settimana, la cittadina di, situata in Michigan, a pochi chilometri da Detroit, ha ospitato il Suburban Collection Motor City Open, torneo maschile valido per il PSA. Ad imporsi, come da pronostico, è stato l’egizianoEl, particolarmente in forma nelle ultime settimane. Numero uno del tabellone, il nordafricano ha affrontato in finale il neozelandese Paul Coll, accreditato della seconda testa di serie, sconfiggendolo per 3-2 (11-9, 9-11, 11-8, 8-11, 11-9) al termine di un incontro assai combattuto. In precedenza, il più giovane dei fratelli Elaveva travolto il colombiano Miguel Ángel Rodríguez per 3-0 (11-8, 11-4, 11-8), mentre nell’altra semifinale Coll aveva avuto ragione sullo svizzero Nicolas Müller per 3-1 (10-12, 11-2, 11-4, 11-6). giulio.chinappi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...