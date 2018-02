Spreco alimentare | buttati 37 chili a testa Ma lo sperpero è dimezzato

Spreco alimentare : italiani sempre più attenti ma c'è ancora molta strada da fare : Teleborsa, - Gli italiani sono sempre più attenti a non sprecare il cibo. Quasi tre persone su quattro , 71%, hanno infatti diminuito o annullato gli sprechi alimentari nell'ultimo anno grazie ad una ...

Spreco alimentare : italiani sempre più attenti ma c'è ancora molta strada da fare : Gli italiani sono sempre più attenti a non sprecare il cibo. Quasi tre persone su quattro , 71%, hanno infatti diminuito o annullato gli sprechi alimentari nell'ultimo anno grazie ad una serie di ...

E' la Giornata della lotta allo Spreco alimentare : In Italia vengono gettati nella spazzatura 145 chili di cibo per abitante. ma il nostro è anche il quarto al mondo per la lotta allo spreco alimentare

Giornata contro Spreco alimentare : ne buttiamo 37 kg a testa ogni anno - : In occasione della ricorrenza, nata il 5 febbraio 2014, sono stati pubblicati i "Diari di Famiglia dello spreco": ogni italiano getta ogni giorno 100 grammi di cibo. Tuttavia, questa ricerca e il Food ...

Dalle navi da crociera al decalogo di Peppa Pig : la battaglia delle aziende contro lo Spreco alimentare : ROMA - Nella giornata nazionale contro gli sprechi alimentari, i big del settore - da Federdistribuzione a Federalimentare - confermano il loro impegno nella lotta allo spreco di cibo lanciando una ...

Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco alimentare : l’Italia sta diventando virtuosa : “Oggi, in occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, istituita per porre la giusta attenzione a quella che è una vera e propria piaga a livello Nazionale e globale, noto con piacere che finalmente in Italia la tendenza a sperperare il cibo sta diminuendo. Un dato positivo che emerge dall’ultima ricerca compiuta da Waste Watcher, l’osservatorio Nazionale sullo Spreco di cibo di Last Minute ...

Giornata contro Spreco alimentare - ridotto da 3 italiani su 4. Ma una famiglia butta in media 85 kg di cibo l’anno : Dall’utilizzo degli avanzi in cucina a una maggiore attenzione alla data di scadenza, dalla spesa a chilometro zero alla richiesta della family bag al ristorante. Così tre italiani su quattro (71%) hanno diminuito o annullato gli sprechi alimentari nell’ultimo anno. È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè presentata in occasione della Giornata di prevenzione dello spreco alimentare, il 5 febbraio. In particolare il 40% degli italiani lo ha ...

Giornata contro lo Spreco alimentare : yogurt e latte in cima alla top ten del cibo buttato : Secondo i “Diari di Famiglia dello spreco”, in Puglia è lo yogurt scaduto l’alimento in cima alla top ten del cibo più buttato dalle famiglie: il dato emerge dallo studio elaborato da Coldiretti Puglia, in collaborazione con Campagna Amica e Istituto Pugliese per il Consumo, su un campione di 150 famiglie selezionate dalle Associazioni dei consumatori dell’IPC . “Le famiglie hanno segnato sul ‘taccuino anti spreco’ quanto, ...

Giornata contro lo Spreco alimentare - Coldiretti : svolta a tavola per 3 italiani su 4 : Quasi tre italiani su quattro (71%) hanno diminuito o annullato gli sprechi alimentari nell’ultimo anno: è quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ presentata in occasione della Giornata di prevenzione dello spreco alimentare il 5 febbraio dalla quale si evidenzia in particolare che il 40% degli italiani li ha diminuiti, mentre il 31% gli ha addirittura annullati mentre il 22% li ha mantenuti costanti ma c’è anche un 7% che dichiara di ...

Spreco alimentare e povertà - un insostenibile paradosso : ogni anno 145 kg di cibo nel cestino : ...insostenibile specie se inserito in un quadro generale in cui la povertà fa la voce grossa rappresentando un problema etico e di sostenibilità del nostro presente e del nostro futuro in un mondo dove ...

Spreco alimentare - ogni anno 145 kg di cibo nel cestino : Spreco alimentare, ogni anno 145 kg di cibo nel cestino ogni italiano getta nella spazzatura 145 kg di cibo all’anno, equivalenti a 8,5 miliardi di euro. Gli studi pubblicati in vista della quinta Giornata nazionale di prevenzione dello Spreco alimentare Continua a leggere L'articolo Spreco alimentare, ogni anno 145 kg di cibo nel cestino sembra essere il primo su NewsGo.

Messina aderisce alla Giornata nazionale di prevenzione dello Spreco alimentare : Andrea Segrè, fondatore di Last Minute Market, attraverso la dichiarazione congiunta firmata da uomini di scienza e di cultura, ma anche da centinaia di cittadini, ha fornito obiettivi e contenuti ...

Spreco alimentare : ogni giorno in pattumiera 100 gr di cibo a testa - 250 euro l’anno : I Diari di Famiglia dello Spreco hanno rilevato che ogni giorno in pattumiera finiscono 100 grammi di cibo a testa: una quota che moltiplicata per 365 giorni all’anno porta a 36,92 kg di alimenti, per un costo di 250 euro all’anno. Per una settimana, sotto il coordinamento di Claudia Giordano, ricercatrice dell’Universita` di Bologna, si è preso nota del cibo gettato, della tipologia e delle cause che hanno determinato lo ...

Giornata nazionale contro lo Spreco alimentare : i cibi surgelati un valido antidoto : In occasione della “Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare”, che si terrà il prossimo 5 febbraio, l’IIAS – Istituto Italiano Alimenti surgelati – ricorda come il ricorso al consumo di prodotti surgelati in cucina rappresenti un valido “alleato” nella battaglia contro gli sprechi e fornisce alcuni utili consigli e suggerimenti pratici da adottare per favorire abitudini di consumo più sostenibili. Gli sprechi alimentari ...