Unblu per ristoranti e aziende impegnate contro lo spreco alimentare: è l'iniziativata oggi dal, in occasione della Giornata di prevenzione dello spreco alimentare. Si tratta di una certificazione per le aziende che hanno messo in atto almeno due iniziative contro lo spreco e/o la riduzione di rifiuti organici e abbiano adottato un piano per la gestione e il riciclo delle eccedenze alimentari. Si stima che ogni anno in Italia glialimentari di industria,agricoltura e ristorazioni ammontino a 3mld di euro(Di lunedì 5 febbraio 2018)