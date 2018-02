SPARATORIA MACERATA Il dramma di un mondo noi compresi che vive nell' isola di Peter Pan

Per la SPARATORIA di Macerata l'accusa è la stessa della strage di Castel Volturno : strage aggravata dal razzismo: è questa l'accusa formulata dalla Procura per Luca Traini, il 28enne arrestato dai carabinieri dopo il raid razzista di Macerata. Ed è la seconda volta che un'accusa simile viene formulata in Italia: il precedente risale al processo iniziato nel 2009 per la strage compiuta a Castel Volturno il 18 settembre 2008. Davanti a una sartoria della cittadina campana erano stati massacrati ...

Macerata : SPARATORIA in centri - chi è l'uomo fermato Video : Momenti di puro terrore stamattina a #Macerata. Un uomo, a bordo di un'auto, ha esploso diversi colpi di pistola contro diversi immigrati, ferendone 6. Alla fine, si è arreso, ha tolto il giubbino, si è messo sulle spalle una bandiera tricolore, ha fatto il saluto romano e si è fatto arrestare, senza opporre resistenza. Verso le 11 di stamattina, Luca Traini, 28 anni, vicino agli ambienti di estrema destra, ha seminato il panico per le vie del ...

SPARATORIA a Macerata - il colonnello dei carabinieri : 'Voleva uccidere - disposti rinforzi per la città' : Spari, urla, sangue, inseguimenti. Sembrava un attentato e come un attentato si è agito per catturare il killer degli immigrati di colore. Due ore e mezzo di terrore per la piccola città di Macerata ...

SPARATORIA a Macerata contro gli immigrati : le dichiarazioni del sindaco Romano Carancini : “L’odio e la rabbia non possono sopraffare il rispetto delle persone, che deve venire prima di tutto”. Sono le parole del

SPARATORIA MACERATA - Salvini : 'La sinistra vuole stranieri-schiavi' : "C'è una sinistra che ha pianificato una sostituzione di popoli perché hanno bisogno di schiavi per lavorare". L'accusa arriva da Matteo Salvini che, intervistato da Tgcom24, commenta così la ...

Macerata - non è l’immigrazione la causa della SPARATORIA : Quindi è l’immigrazione incontrollata a essere la causa che ha portato Luca Traini a sparare a 7 persone a Macerata. Se non ci fosse, dice Matteo Salvini, non sarebbe accaduto. Insomma, giustificano l’ingiustificabile: il terrorismo. Ma sdoganarlo non fa altro che riportarci indietro al periodo degli anni di piombo. Solo che ora la violenza è unilaterale e arriva dalla destra radicale contro lo straniero, colpevole di tutto e di ...

SPARATORIA a Macerata - Luca Traini portato nel carcere di Montacuto : Roma, 4 feb. , askanews, E' stato portato nella notte nel carcere di Montacuto, vicino ad Ancona, Luca Traini, l'uomo che ieri ha sparato contro un gruppo di africani a Macerata. A rendere noto il ...