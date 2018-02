Sony svela le nuove cuffie wireless Gold per PS4 e PS VR

Sony svela due nuovi DualShock 4 : Se avete in programma l'acquisto di un nuovo DualShock 4 per le vostre PlayStation 4, abbiamo notizie interessanti per voi. Infatti, come segnalato sul Blog di PlayStation, Sony ha annunciato due nuovi modelli di DualShock 4, il Midnight Blue e lo Steel Black, ovvero una nuovissima aggiunta alla gamma di controller e il ritorno dello stiloso Steel Black già uscito nel 2016, con un touch pad ridisegnato e opzioni di collegamento tramite USB e ...

L’FCC svela il Sony Xperia PY7-21831A - inedito smartphone con display da 5 - 7 pollici e senza ingresso audio da 3 - 5mm : Dall'FCC arrivano alcune informazioni su un nuovo smartphone della gamma Sony Xperia, nome in codice PY7-21831A, probabilmente prossimo al lancio ufficiale L'articolo L’FCC svela il Sony Xperia PY7-21831A, inedito smartphone con display da 5,7 pollici e senza ingresso audio da 3,5mm è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sony svela una PS4 dedicata a Hokuto ga Gotoku : Hokuto ga Gotoku è il nuovo titolo basato sul famosissimo e amato manga di Ken Il Guerriero che, poco tempo fa, è tornato a mostrarsi in un epico trailer.Il titolo, come probabilmente saprete, è in arrivo in Giappone il prossimo 8 marzo 2018 e, come segnala Gematsu, Sony Interactive Entertainment Japan Asia, in collaborazione con SEGA, hanno da poco svelato che lo stesso giorno del lancio del gioco sarà disponibile uno splendido modello di ...

L’User Agent Profile del Sony H81XX ci svela che avrà un display 4K : L'User Agent Profile del Sony X81XX ci svela alcune interessanti feature di questo inedito smartphone. Scopriamo insieme quali sono L'articolo L’User Agent Profile del Sony H81XX ci svela che avrà un display 4K è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.