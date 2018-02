Slittino | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutti gli orari e il programma delle

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Dal 9 al 25 febbraio si disputeranno le Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Partiranno praticamente subito le emozioni per quanto riguarda lo Slittino. Andiamo a valutare quali sono i favoriti, i pretendenti alle medaglie e le eventuali sorprese gara per gara, con ovviamente le Possibili speranze in casa Italia. Singolo maschile Pronostico davvero apertissimo, al contrario delle passate edizioni. Prima Armin Zoeggeler e poi Felix Loch avevano ...

Slittino - Nagler/Malleier Campioni del Mondo juniores! Italia in trionfo ad Altenberg - che volo verso le Olimpiadi : Ivan Nagler e Fabian Malleier si sono laureati Campioni del Mondo juniores di Slittino. I due giovani azzurri, prossimi alla partenza per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, hanno dominato la rassegna iridata di categoria che si è svolta ad Altenberg (Germania). Il doppio tricolore si è imposto con il tempo di 1:21.285 rifilando 215 millesimi di distacco ai tedeschi Orlamuender/Gubitz e addirittura 0.394 ai russi ...

Slittino - Dominik Fischnaller : “La schiena sta molto meglio. So di giocarmi una medaglia alle Olimpiadi. E se farà freddo…” : La stagione di Coppa del Mondo di Slittino ha offerto più ombre che luci per Dominik Fischnaller. Tanti piazzamenti anonimi, prima del lampo della vittoria di Lillehammer al penultimo appuntamento in calendario (oltre al terzo posto nella sprint). L’azzurro è stato poi costretto a saltare l’ultima gara di Sigulda, valida anche per il Campionato Europeo, a causa di un problema alla schiena, per fortuna risolto. Insomma, il 24enne di ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia : L’Italia sbarca a PyeongChang con una intenzione nitida e chiara: cancellare dalla memoria Sochi 2014. L’edizione russa dei Giochi Olimpici di quattro anni fa, infatti, si chiuse con appena 8 medaglie per i nostri colori (2 argenti e 6 bronzi) e con la netta sensazione che si dovesse assolutamente voltare pagina. Uno sport nel quale i nostri atleti hanno messo in pratica questo dettame è, senza alcun ombra di dubbio, lo Slittino. ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Decisamente nutrita ed agguerrita la pattuglia italiana dello Slittino che sbarca a PyeongChang. Sono ben nove, infatti, i convocati, suddivisi in sette uomini e due donne. L’obiettivo, chiusa l’era-Armin Zoeggeler, è di centrare un risultato di rilievo e raggiungere un podio che oggettivamente avrebbe un valore doppio. La spedizione italiana in Corea del Sud è capeggiata da Dominik Fischnaller. L’atleta nato a Bressanone, ...

Olimpiadi Invernali - tutte le medaglie d’oro vinte dall’Italia nello Slittino. Due trionfi per Zoeggeler e Hildgartner : Prosegue il percorso di avvicinamento all’appuntamento più importante di questo 2018 per gli sport Invernali: le Olimpiadi di PyeongChang che scatteranno il prossimo 9 febbraio. Tra le gare più attese in casa Italia ci saranno sicuramente quelle dello slittino: una disciplina che ha regalato, negli anni, davvero molti allori ai colori azzurri. Andiamo a scoprire tutte le medaglie d’oro vinte nella storia dal Bel Paese. Il grande ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. Assenti i veterani Oberstolz-Gruber : Tutto pronto per i Giochi Olimpici Invernali che scatteranno il prossimo 9 febbraio in quel di PyeongChang. Oggi sono stati selezionati i nove atleti che rappresenteranno sul ghiaccio sudcoreano l’Italia nello Slittino. Andiamo a scoprire i convocati del direttore tecnico Armin Zoeggeler. Singolo femminile ROBATSCHER Sandra VOETTER Andrea Singolo maschile FISCHNALLER Dominik FISCHNALLER Kevin RIEDER Emanuel Doppio MALLEIER Fabian NAGLER ...

Slittino - FINALMENTE Dominik Fischnaller! Annusa l’aria di Olimpiadi e trionfa a Lillehammer! : Doveva battere un colpo, a meno di un mese dalla propria gara a Cinque Cerchi in quel di PyeongChang, l’appuntamento più atteso del quadriennio. Dopo un inizio di stagione tra sfortune e delusioni, Dominik Fischnaller si è rialzato e lo ha fatto alla propria maniera: la stella della squadra italiana di Slittino si è andato a prendere la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo di Lillehammer (Norvegia). Quarto trionfo in carriera nel ...

Slittino - Oberstolz-Gruber fuori dalle Olimpiadi : “Messi fuori squadra. Preferiti Rider-Rastner e Nagler-Malleier” : Christian Oberstolz e Patrick Gruber non parteciperanno alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. I quasi 40enni non sono presenti a Oberhof (Germania) dove nel weekend va in scena una tappa di Coppa del Mondo e sono già certi di non volare in Corea del Sud tra meno di un mese. Si tratta di una decisione sorprendente visto che il nostro binomio aveva vinto le ultime medaglie iridate per l’Italia (i bronzi del 2015 e del 2016). A ...