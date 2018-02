Slittino | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | i favoriti e i pretendenti alle medaglie

oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Dal 9 al 25 febbraio si disputeranno ledi. Partiranno praticamente subito le emozioni per quanto riguarda lo. Andiamo a valutare quali sono i, ie le eventuali sorprese gara per gara, con ovviamente le possibili speranze in casa Italia. Singolo maschile Pronostico davvero apertissimo, al contrario delle passate edizioni. Prima Armin Zoeggeler e poi Felix Loch avevano dominato nelle ultime quattro, non lasciando spazio ai rivali: in terra coreana sono almeno in cinque che possono puntare alla medaglia d’oro. L’esperienza e la classe parlano ancora a favore del teutonico Loch, che andrebbe a caccia di uno storico tre su tre, che non è riuscito neanche al Cannibale azzurro. E’ tornato alla grande quest’anno, trovando la Coppa del Mondo, ma non è più imbattibile come nel ...