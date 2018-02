Siria | per i nostri ragazzi! | l' ultimo grido pilota russo

Una nuova costituzione per la Siria Video : La conferenza di pace sulla #Siria nel Black Sea Resort di Sochi, a cui hanno partecipato il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato dell'Onu Staffan De Mistura, ha portato a un accordo per la formazione di una nuova commissione, incaricata di redigere una nuova costituzione per il Paese, martoriato da 7 anni di guerra civile. La commissione sara' formata da 50 rappresentanti di tutte le componenti della societa' Siriana, ma la sua ...

Una nuova costituzione per la Siria : La conferenza di pace sulla Siria nel Black Sea Resort di Sochi, a cui hanno partecipato il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato dell'Onu Staffan De Mistura, ha portato a un accordo per la formazione di una nuova commissione, incaricata di redigere una nuova costituzione per il Paese, martoriato da 7 anni di guerra civile. La commissione sarà formata da 50 rappresentanti di tutte le componenti della società Siriana, ma la sua formazione ...

Siria - Putin e Erdogan soddisfatti per esito Congresso Sochi : ... ..., , sottolineando l'importanza dell'attuazione degli accordi raggiunti, che mirano al progresso effettivo della soluzione politica Siriana basata sulla risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza ...

Opinione dell'esperto : le controversie ai negoziati di Sochi sulla Siria sono naturali - : Per quanto riguarda la crisi Siriana, a questi negoziati si deciderà il destino del paese, si discute del suo futuro, della sua sovranità, dell'integrità territoriale. Ci sono molti dettagli che sono ...

Siria : dichiarazione finale Congresso Sochi difende rispetto integrità territoriale e percorso democratico : ... compreso il suo ruolo come parte del mondo arabo in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, i suoi obiettivi e i suoi principi". , segue, , Rum,

Siria - centinaia di figli di jihadisti senza identità - né futuro : un progetto unisce francescani e musulmani per aiutarli : Ad Aleppo centinaia di bambini figli dell’Isis sono senza identità, mai iscritti all’anagrafe o andati a scuola e rifiutati totalmente dalla società. Nelle pieghe del dramma della guerra in Siria ci sono anche i bambini nati nel periodo dell’occupazione jihadista dai matrimoni temporanei o da unioni forzate. Per loro ad Aleppo i francescani, insieme ai musulmani, hanno avviato un progetto che padre Firas Lutfi, Superiore del collegio di Terra ...

Turchia : via da Siria dopo operazione : 6.02 "La Turchia si ritirerà dalla regione" nordoccidentale della Siria "dopo che l'operazione avrà avuto successo".Lo ha detto il vice premier turco e portavoce del governo, Bozdag,a 9 giorni dall'avvio della campagna militare contro l'enclave curda di Afrin. Bozdag ha ribadito che lo scopo dell'operazione è "eliminare il gruppo terroristico Pyd-Pkk dalla regione" e garantire la "sicurezza dei civili". La Turchia, ha aggiunto, non poteva ...

Media : per gli attacchi delle truppe turche in Siria sono morte 86 persone - : Lo trasmette l'agenzia nazionale Siriana SANA, citando fonti locali. In precedenza l'unità arabo-curda delle forze democratiche della Siria ha riferito che il numero di vittime tra i civili ad Afrin è ...

Così Parigi ha perso la Siria : Secondo un telegramma diplomatico americano diffuso da Wikileaks, nel 2010 la Francia poteva vantare un "accesso unico" al regime Siriano, per natura opaco e refrattario all'influenza del mondo occidentale. Un rapporto speciale e storico, che tuttavia non ha salvato Parigi da una serie di errori di valutazione, tanto da rendere la Francia irrilevante nella guerra civile. Emmanuel ...

Ettadhamen - la Molenbeek di Tunisi. Da qui persino la Siria sembra un’opportunità : [English version] La libreria al-Kitab, sulla avenue Bourguiba, è una delle migliori di Tunisi. E per noi stranieri, ha un intero scaffale su Islam e democrazia. Ma i libri più richiesti, tra i lettori di qui, sono quelli dello scaffale accanto: i libri sui suicidi. La Tunisia è il paese in cui tutto è iniziato. Il paese in cui il 17 dicembre 2010 Mohamed Bouazizi, 26 anni, si è cosparso di benzina e ucciso dopo la confisca del carretto di ...

Turchia invia l'esercito in Siria e delinea gli obiettivi dell'operazione militare - : "L'operazione sarà condotta in 4 fasi per creare una zona di sicurezza di 30 chilometri ripulita dai terroristi", - Il canale televisivo NTV cita le parole del premier turco. Allo stesso tempo ha ...

Siria - caccia turchi bombardano nell'enclave curda di Afrin. Erdogan : "Iniziata operazione anti terroristi" : I caccia turchi hanno dato il via all'offensiva aerea contro la regione di Afrin, enclave curda in Siria già attaccata via terra. Lo ha detto il primo ministro turco Binali Yildirim. Un portavoce delle milizie curde aveva già confermato che le forze turche avevano cominciato a colpire le località curde di Afrin dalla scorsa mezzanotte. Secondo il ministro della Difesa turco Nurettin Canikli, Ankara non ha avuto altra scelta ...

Siria - ministero Difesa russo : forniture armi USA all'origine dell'operazione turca - : "I principali fattori che hanno contribuito allo sviluppo della situazione di crisi nel nord-ovest della Siria, dove la Turchia ha lanciato un'operazione contro i curdi, sono le provocazioni ...