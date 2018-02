Siria | Ong | raid governativi sulla Ghuta | 23 morti

Siria - Putin e Erdogan soddisfatti per esito Congresso Sochi : ... ..., , sottolineando l'importanza dell'attuazione degli accordi raggiunti, che mirano al progresso effettivo della soluzione politica Siriana basata sulla risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza ...

Siria : dichiarazione finale Congresso Sochi difende rispetto integrità territoriale e percorso democratico : ... compreso il suo ruolo come parte del mondo arabo in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, i suoi obiettivi e i suoi principi". , segue, , Rum,

Siria - esercito scorpe congegni elettronici europei usati da teroristi - : L'esercito Siriano ha trovato armi radio-elettroniche avanzate di origine europea dopo aver eliminato i militanti nel distretto di At-Tanf in Siria: lo ha detto il ministero della Difesa russo in una ...

Resi noti i paesi invitati al Congresso del dialogo nazionale Siriano - : I paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, e anche l'Egitto, la Giordania, l'Iraq, il Kazakistan, il Libano, l'Arabia Saudita sono stati invitati al Congresso del dialogo nazionale ...

Siria : Ong - 80 morti in scontri Afrin : (ANSAmed) - BEIRUT, 22 GEN - Circa 80 persone, tra civili e miliziani, sono morti nelle ultime 48 ore di scontri e bombardamenti nella regione nord-occidentale di Afrin, confinante con la Turchia ma ...

Siria : Ong - 110.000 bambini in fuga Idlib : (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Nelle ultime settimane "oltre 110.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case a causa dei combattimenti in corso a Idlib, nel nord della Siria, in un nuovo ...

Dalla Siria all'Afghanistan. Dall'India al Congo : fine anno di sangue in molte parti del mondo : Tensione di nuovo alta anche nella Striscia di Gaza dopo il riconoscimento da parte del presidente statunitense Donald Trump di Gerusalemme come capitale israeliana: un palestinese è stato ucciso lungo la frontiera che divide Israele dai Territori palestinesi. Terroristi in azione in Kasmir, a Awantipora - in uno scontro a fuoco - hanno ucciso due agenti