Siria, gas tossico dopo raid di Damasco

Cinque civilini sono sono stati ricoverati in ospedale per intossicazioneun bombardamento da parte di forze del regime del presidente Assad contro la città di Saraqeb, nella parte nord-occidentale del Paese. L'Osservatoriono per i diritti umani riferisce che "un odore nauseabondo si è diffusoche gli elicotteri del regime hanno colpito diversi quartieri nella città nella provincia di Idleb". Si parla di "gas".(Di lunedì 5 febbraio 2018)