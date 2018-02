“Single? Ecco con chi sta Francesca Cipriani” La rivelazione sull’uomo misterioso

caffeinamagazine

: RT @legavela: La #LIV ha annunciato il calendario della stagione 2018! ??19-22 aprile | Livorno - 1ªtappa??5-8 luglio | Malcesine - 2ªtappa??2… - tizianacarmela : RT @legavela: La #LIV ha annunciato il calendario della stagione 2018! ??19-22 aprile | Livorno - 1ªtappa??5-8 luglio | Malcesine - 2ªtappa??2… -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Icona trash totale,Cipriani all’isola dei Famosi sta spopolando. A partire dal suo rocambolesco tuffo dall’elicottero, al look con tacchi e coroncina di fiori, l’ex pupa si sta facendo molto notare. Certo, il suo personaggio resta legato a gag tutte da ridere, ormai è epocale il lavaggio dei capelli impregnati da una quantità invereconda di shampoo, ma anche le sue intemperanze e fastidi di ogni tipo, ma va detto che il sorriso non le manca mai. Inoltre la Francy ha colpito tutti per il suo viso acqua e sapone. Tutti siamo abituati a vederla con varie mani di trucco, ma all’isola niente make up e così la Cipriani ha sfoggiato un incarnato perfetto e un volto da Angelo. In tanti hanno pensato e detto che sta molto meglio al naturale. Ma lei ama essere over size in tutto: dal seno al look, ai modi esuberanti non riesce proprio a stare buona. Ma se ...