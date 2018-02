Settimana bianca nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol | dove passare la vacanza

Settimana bianca : la moda ad alta quota : Che vi stiate preparando per una Settimana sugli sci o che semplicemente amiate la montagna e l’abbigliamento che ad esse si ispira, ecco per voi una guida allo shopping invernale tutta da sfogliare. LEGGI ANCHETendenze di primavera: le 15 più hot L’abbigliamento tecnico non è mai stato così fashion, capace di coniugare tessuti ultra performanti e design ricercato. Il più stiloso? Quello targato Fendi, con tute da sci che sottolineano la ...

Le 5 mete ideali per la Settimana bianca in Italia : Quali sono gli ingredienti per una vacanza sulla neve con i fiocchi? La ricetta di HomeAway®, sito per l’affitto di case vacanze, è semplice: paesaggi da sogno, impianti di qualità, tante attività da svolgere quando si è lontani dalle piste e, naturalmente, una bella ed accogliente casa dove condividere momenti di spensieratezza in compagnia di familiari e amici. HomeAway® passa in rassegna alcune delle più importanti ...

Piumini 'brutti' addio : i cinque modelli giusti per la Settimana bianca : In bordeaux o verdone il maxi bomber morbidissimo è perfetto per le passeggiate in paese dopo una giornata di sport, per non lasciare la moda neanche in settimana bianca. Casual chic con Max Mara ...

Settimana bianca - sport in montagna tra amici : ecco le proposte per chi ama sci - ciaspolate e trekking : sport e divertimento: è questa la formula di Homelidays, sito di case vacanza online parte del gruppo HomeAway®, per una vacanza di successo da trascorrere tra amici in montagna. Le abbondanti precipitazioni nevose di quest’anno sono un invito irresistibile per organizzare una vacanza sulla neve: adrenalina di giorno con la scelta della disciplina sportiva preferita (sci, ciaspole o trekking), mentre alla sera tutti insieme in una confortevole ...

#Natale2017. Settimana bianca - idealo : gli italiani si preparano alla partenza online : ... una passione tra tecnologia e risparmio E-commerce, idealo: Italia, 1° paese in Europa per possibilità di risparmio Giochi per bambini, idealo: ai pargoli italiani non piace giocare con la scienza ...

Settimana bianca : gli italiani si preparano alla partenza online - cresce del 164 - 4% l’interesse per gli articoli da montagna : Le vacanze di Natale sono ormai alle porte e, secondo una recente indagine di Confesercenti SWG[1], gli italiani si stanno preparando alla pausa invernale “con la valigia in mano”: le stime parlano di 16,6 milioni di concittadini che si concederanno un viaggio nel periodo delle prossime festività, circa 3,3 milioni in più dello scorso anno. Secondo il sondaggio, il 29% degli intervistati preferirà trascorrere le vacanze in montagna (+6% rispetto ...

Organizzare la Settimana bianca a Madonna di Campiglio : Molte delle piste da sci di Madonna di Campiglio sono famose nel mondo, grazie anche al fatto che spesso la Coppa del Mondo di sci si è tenuta tra questi pendii. Oltre allo sci da discesa a Campiglio ...

Settimana bianca in Val Gardena - piste - ciaspole ed eventi : ... infine, l'evento più importante della Val Gardena, Südtirol Gardenissima (2 aprile), ventesima edizione dello slalom gigante più lungo del mondo che raccoglie ogni anno quasi 700 partecipanti tra ...

Settimana bianca : ecco 5 luoghi in cui trascorrerla : SESTRIERE Per chi ama lo sport, Sestriere è la meta ideale: si trova nel cuore di una delle aree sciistiche più grandi d'Europa, conosciuta come Vialattea, ed è l'unico luogo in cui è possibile ...