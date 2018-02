ilfattoquotidiano

: Sette domande ai media e ai politici sulla sparatoria di Macerata - Cascavel47 : Sette domande ai media e ai politici sulla sparatoria di Macerata -

(Di lunedì 5 febbraio 2018)dici sarebbe da porsi delle: 1. Perché chiamare Luca Traini pazzo e non terrorista? Definendo il colpevole “pazzo” ci si sottrae al dover dare spiegazioni al suo gesto. Un pazzo colpisce in maniera ingiustificata, perché malato, un terrorista segue una logica, che per quanto assurda e deviata, ha alla base un ragionamento. Se un arabo avesse sparato a sei italiani bianchi dal finestrino di un’auto gridando “Allahu akbar” tutti avrebbero titolato “terrorista”. Se un bianco fa lo stesso su sei immigrati gridando “Viva l’Italia” è un “pazzo”? 2. Perché nessuno ha espresso subito solidarietà alle vittime e alle loro famiglie? 3. Perché nessun politico ha parlato di “attacco inaccettabile ai valori dell’occidente”, ovvero alla democrazia e alla libertà? 4. Perché i partiti e i movimentiche hanno difeso l’attentatore non sono stati querelati ...