Seta vs Titanio

(Di lunedì 5 febbraio 2018) di Gunter Pauli – Esiste un mercato stimato in 10 miliardi di dollari l’anno che si basa sui polimeri. Esempi di polimeri sono la cellulosa, il cotone, ma anche gomme e materie plastiche, la lana, l’amido o la più pregiata. Nel tempo i polimeri derivati dal petrolio hanno sostituito le alternative più naturali e i metalli. Poi l’introduzione della plastica nel design e nell’elettronica di consumo ha ridotto enormemente i costi e acceso l’interesse mondiale verso questo tipo di prodotto. Si potrebbero ricavare plastiche anche da amido di mais, ma andrebbe a occupare terreni e risorse, oggi usate per la produzione di cibo. Pensate che il cotone consuma enormi quantità di acqua e pesticidi. Quindi i polimeri provenienti da risorse rinnovabili non sono necessariamente sostenibili. Laè storicamente il primo polimero diventato uno standard sul mercato. ...