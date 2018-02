Serie B Entella-Spezia | Maggiore decide il derby | termina 0-1

Serie B - Entella-Spezia 0-1. Maggiore entra e segna : Lo Spezia vince il derby in casa della Virtus Entella e non perde di vista la zona playoff. Dopo un primo tempo combattuto ad armi pari i bianchi, in maglia granata per l'occasione, di Fabio Gallo ...

Serie B Virtus Entella-Spezia - probabili formazioni e tempo reale alle 20.30. Dove vederla in tv : CHIAVARI - tempo di derby Serie B . Stasera, a partire dalle 20.30, va in scena Virtus Entella-Spezia dentro i confini della Liguria. Gli ospiti, privi di Gilardino, contano di ridurre il gap che li ...

Video/ Entella-Foggia (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata) : Video Entella-Foggia (1-2): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Kragl e Mazzeo portano al successo i satanelli al Comunale di Ciavari.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:52:00 GMT)

Video/ Perugia Entella (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 22^ giornata) : Video Perugia Entella (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 22^ giornata della Serie B. Successo umbro allo stadio Curi. (Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:48:00 GMT)

Video/ Entella Novara (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 21^ giornata) : Video Entella Novara (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 21^ giornata della Serie B. Decisiva la rete di La Mantia al 80'.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 10:14:00 GMT)

Video/ Frosinone Entella (4-3) : highlights e gol della partita (Serie B 20^ giornata) : Video Frosinone Entella (risultato finale 4-3): highlights e gol della partita della 20^ giornata della Serie B. La Mantia riapre il match dal dischetto ma non basta.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 09:30:00 GMT)

'LIVE' Serie B Frosinone vs Entella (2T) 4-3 (De Luca 1 - Ciano 34 - 55 - D. Ciofani 59 - 71 - Diaw 64 - La Mantia R 76 ) : (di Alessandro Andrelli) Ventesima giornata del campionato di Serie B. In campo allo 'Stirpe' il Frosinone e la Virtus Entella. Queste le formazioni ufficiali e la cronaca testuale del match. SECONDO TEMPO Forcing in avvio del Frosinone. GOOOOOALLLL Frosinone Al 55 il vantaggio gialloazzurro con Ciano, complice però una grossolana disattenzione del portiere ...

PRONOSTICI Serie B / Scommesse e quote sulle partite : il punto su Frosinone Entella (20^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B, le quote e le Scommesse sulle partite (20a giornata). E’ tempo del campionato cadetto, con il turno pre-natalizio: ecco le dritte per tutti gli scommettitori(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 15:48:00 GMT)

Video/ Entella Salernitana (0-2) : highlights e gol della partita (Serie B 19^ giornata) : Video Entella Salernitana (0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 16 dicembre per la 19^ giornata del campionato di Serie B. Bella vittoria esterna dei campani(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 10:10:00 GMT)

Video/ Ascoli Entella (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 18^ giornata) : Video Ascoli Entella (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 18^ giornata di Serie B. Aramu trova il pareggio per i liguri al 90'.(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 11:16:00 GMT)

PRONOSTICI Serie B / Quote e scommesse della 18° giornata : focus su Ascoli-Entella : PRONOSTICI SERIE B, le Quote per la 18a giornata. Data come 'sicura' le vittorie del Frosinone con il Brescia e del Venezia con la Pro Vercelli. Occhi puntati su Parma e Foggia(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 12:54:00 GMT)

Video/ Entella Bari (3-1) : highlights e gol della partita (Serie B 17^ giornata) : Video Entella Bari (risultato finale 3-1): highlights e i gol della partita giocata al Comunale di Chiavari per la 17^ giornata della Serie B. I liguri tornano a vincere.(Pubblicato il Mon, 04 Dec 2017 09:52:00 GMT)

Posticipo Serie B - Entella-Bari 3-1 : CHIAVARI (GENOVA), 3 DIC - Si interrompe a Chiavari la serie positiva del Bari (quattro vittorie e un pareggio), festeggia l'Entella che vince 3-1 e conquista il primo successo dell'era Aglietti dopo ...

