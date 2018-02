Serie A | risultati e classifica della 23ª giornata

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta live score : il Napoli vince e torna primo davanti alla Juve : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e la diretta live score delle partite di domenica nella 23^ giornata. La Juventus travolge il Sassuolo, Milan frenato a Udine, vince la Roma(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 22:39:00 GMT)

RISULTATI Serie C/ Classifica aggiornata : pari con emozioni nel finale a Matera. Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C, Classifica aggiornata e Diretta gol live score: per la 24^ giornata di campionato oggi domenica 4 febbraio. Nel girone A frena il Livorno, nel girone C vola il Lecce(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 22:18:00 GMT)

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta live score : Napoli avanti con un capolavoro di Mertens : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e la diretta live score delle partite di domenica nella 23^ giornata. La Juventus travolge il Sassuolo, Milan frenato a Udine, vince la Roma(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 21:30:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta live score : Napoli in campo per rispondere alla Juventus! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e la diretta live score delle partite di domenica nella 23^ giornata. La Juventus travolge il Sassuolo, Milan frenato a Udine, vince la Roma(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 20:21:00 GMT)

RISULTATI Serie C/ Classifica aggiornata : il Pisa accorcia sul Livorno - ora il Matera! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C, Classifica aggiornata e Diretta gol live score: per la 24^ giornata di campionato oggi domenica 4 febbraio. Nel girone A frena il Livorno, nel girone C vola il Lecce(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 20:13:00 GMT)

Classifica Serie B/ Risultati 24^ giornata : show al Manuzzi - il Cesena vince 4-3! : Classifica Serie B, Risultati 24^ giornata: il Frosinone vola a +3 sulla coppia che insegue, l'Empoli domina il Palermo. Nel posticipo della domenica pirotecnica vittoria del Cesena(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 20:00:00 GMT)

Risultati Serie A - 3 e 4 febbraio 2018 : Le squadre di Serie A sono ritornate in campo per giocare la 23esima giornata di campionato di calcio italiano. Ieri pomeriggio alle ore 18 a Genova sono scese in campo Sampdoria contro Torino e tra loro il risultato finale è stato di uno a uno. La squadra di casa è passata subito in vantaggio grazie ad una rete direttamente su punizione di Torreira e pochi minuti dopo si sono fatti raggiungere dalla rete di Acquah. Quest'ultimo ha tirato da ...

Risultati Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : il Catania resta al passo nel girone C : Risultati Serie C, Classifica aggiornata e diretta gol live score: per la 24^ giornata di campionato oggi domenica 4 febbraio. Nel girone A frena il Livorno, nel girone C vola il Lecce(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:19:00 GMT)

RISULTATI Serie D / Classifiche aggiornate : il Como vince il big match ed è a -2 dal Gozzano! : RISULTATI SERIE D: Classifiche aggiornate e live score delle partite del nove gironi in campo oggi domenica 4 febbraio 2018. Occhi puntatai sul big match Altamura-Potenza.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 17:27:00 GMT)

Risultati 23.a giornata Serie A : la Juve domina il Sassuolo - il Milan pareggia ad Udine. Atalanta - Cagliari e Fiorentina vincono : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Diretta tv e streaming Juventus-Sassuolo, dove vedere il match oggi 4 febbraio

LIVE Risultati Serie A oggi : tripletta di Higuain : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Udinese-Milan 1-1, video highlights con il gol di Suso e l'autogol di Donnarumma Diretta tv e streaming Juventus-Sassuolo, dove vedere il match oggi 4 ...

Calcio - 23^giornata Serie A 2017-2018 : risultati e classifiche. La Juventus ne fa 7 al Sassuolo - l’autogol di Donnarumma costa il successo al Milan a Udine : Le partite del pomeriggio del 23° turno del campionato di Serie A incoronano la Juventus che in casa travolge letteralmente il Sassuolo (7-0) con reti di Alex Sandro al 9′, Khedira al 25’ed al 27′, Pjanic al 38′, Higuain al 63′, 34′ ed al 38′. Un successo che proietta in vetta la Vecchia Signora in attesa di quel che farà stasera il Napoli a Benevento. Può sorridere anche la Roma che ritrova i tre punti, ...

LIVE Risultati Serie A. Cronaca in tempo reale 23.a giornata - oggi 4 febbraio : terminato il primo tempo su tutti i campi : Questi i parziali: Juventus-Sassuolo 4-0; Udinese-Milan 0-1; Bologna-Fiorentina 1-1; Atalanta-Chievo 0-0; Cagliari-Spal 1-0 45 - termina il prima tempo su tutti i campi. 44 - Goooool!!!! Il Bologna ...

LIVE Risultati Serie A. Cronaca in tempo reale 23.a giornata - oggi 4 febbraio : il Balogna pareggia : 44 - Goooool!!!! Il Bologna pareggia con una rete di Pulgar. Altro gol segnato direttamente da corner. Bologna-Fiorentina 1-1 41 - Goooool!!!! La Fiorentina va in vantaggi con Veretout. Il gol è stato ...