Serie A | Napoli facile a Benevento | 2-0

Pagelle/ Benevento-Napoli (0-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata) : Pagelle Benevento Napoli: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata al Vigorito. Derby campano e testa-coda del campionato, con i partenopei a caccia del sogno scudetto(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 23:06:00 GMT)

Serie A - Benevento-Napoli 0-2 : Mertens e Hamsik riportano gli azzurri in vetta : TORINO - Come da pronostico, il Napoli non fatica contro il Benevento : al Vigorito finisce 2-0 per gli azzurri, a segno con Mertens e Hamsik . Con questa vittoria la squadra di Sarri torna di nuovo ...

Serie A Benevento-Napoli 0-2 - il tabellino : BENEVENTO - Dries Mertens e Marek Hamsik riportano il Napoli in vetta alla classifica, a 60 punti e con uno in più della Juventus. È questo il verdetto principale della sfida tra il Benevento e gli ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Benevento-Napoli 0-2 - Mertens ed Hamsik decidono e partenopei in vetta. Il belga si fa male : Il Napoli risponde alla Juventus e vince 2-0 al ‘Vigorito’ di Benevento contro la formazione di casa. Dries Mertens e Marek Hamisk consegnano i tre punti ai partenopei, autori di una prestazione convincente che con maggior concretezza avrebbe potuto essere ancor più importante dal punto di vista del risultato finale. Le due marcature, infatti, son state accompagnate anche da alcune occasioni clamorose fallite dai giocatori di ...

Video goal Benevento-Napoli 0-2 - Highlights e Tabellino 23^ Giornata Serie A : Risultato Finale Benevento-Napoli 0-1: Cronaca e Video Gol Mertens, Hamsik 23° Giornata serie A 4 Febbraio 2018. La partita termina sul 2-0 a favore dei partenopei che si riprendono la vetta rispondendo alla Juve (che però di goal oggi ne ha fatti ben 7) grazie alle reti di Mertens ed Hamsik. Parte forte il Benevento che nei primi 10 minuti ha avuto due possibilità di andare in vantaggio; prima con Brignola e poi con Guilherme. Al 14esimo ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta live score : il Napoli vince e torna primo davanti alla Juve : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e la diretta live score delle partite di domenica nella 23^ giornata. La Juventus travolge il Sassuolo, Milan frenato a Udine, vince la Roma(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 22:39:00 GMT)

Posticipo Serie A - Benevento-Napoli 0-2 : 22.45 Il Napoli risponde alla Juve vincendo il derby campano di Benevento (0-2) e torna così in testa alla classifica. Dopo un buon inizio del Benevento, si scatena il Napoli che crea occasioni in Serie,colpisce 2 volte la traversa (Insigne e Mertens) e passa in vantaggio con un bel pallonetto di Mertens (20'). A inizio ripresa arriva il raddoppio di Hamsik con un agevole tap-in su assist di Callejon (47'). L'arbitro Di Bello al 56' prima ...

PAGELLE/ Benevento-Napoli : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Benevento Napoli: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata al Vigorito. Derby campano e testa-coda del campionato, con i partenopei a caccia del sogno scudetto(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 21:35:00 GMT)

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta live score : Napoli avanti con un capolavoro di Mertens : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e la diretta live score delle partite di domenica nella 23^ giornata. La Juventus travolge il Sassuolo, Milan frenato a Udine, vince la Roma(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 21:30:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta live score : Napoli in campo per rispondere alla Juventus! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e la diretta live score delle partite di domenica nella 23^ giornata. La Juventus travolge il Sassuolo, Milan frenato a Udine, vince la Roma(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 20:21:00 GMT)

Probabili formazioni / Benevento Napoli : l'esordio di Diabaté. Quote - le novità live (Serie A 23^ giornata) : Probabili formazioni Benevento Napoli: le Quote e le novità live sulla partita del Vigorito. Sarri punta tutto sul solito undici, tra gli stregoni possibile esordio per Puggioni in porta(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 16:49:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Benevento Napoli : dubbio Coda. Quote - le ultime novità live - Serie A 23giornata - : PROBABILI FORMAZIONI Benevento Napoli: Maurizio Sarri punta tutto sul solito undici, tra gli stregoni possibile esordio per Puggioni in porta.

PROBABILI FORMAZIONI/ Benevento Napoli : dubbio Coda. Quote - le ultime novità live (Serie A 23^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Benevento Napoli: le Quote e le novità live sulla partita del Vigorito. Sarri punta tutto sul solito undici, tra gli stregoni possibile esordio per Puggioni in porta(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 09:19:00 GMT)

Probabili formazioni/ Benevento Napoli : quote - le ultime novità live (Serie A 23^ giornata) : Probabili formazioni Benevento Napoli: le quote e le novità live sulla partita del Vigorito. Sarri punta tutto sul solito undici, tra gli stregoni possibile esordio per Puggioni in porta(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 04:45:00 GMT)