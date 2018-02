Serie A | i diritti tv assegnati a MediaPro

Diritti tv - ora è ufficiale : la Serie A va a MediaPro. Mossa della disperazione di Sky : diffida ufficiale alla Lega calcio : È la fine di un’era e l’inizio di una nuova: i Diritti tv della Serie A volano in Spagna. MediaPro, la società di marketing e comunicazione sportiva che già lavora nella Liga, si è aggiudicata l’asta per trasmettere le partite del campionato italiano dal 2018 al 2021: un miliardo e 50 milioni l’offerta vincente, di mille euro superiore alla base fissata dal bando. Soddisfatto l’advisor Infront, che ha portato a casa l’obiettivo. Contenti i ...

Calcio - Serie A 2018-2021 : assegnati i diritti televisivi a Mediapro - Sky minaccia ricorso. Dove si vedranno le partite? : Sono stati assegnati i diritti televisivi per la Serie A di Calcio. La Lega ha infatti accettato l’offerta avanzata da Mediapro che ha superato il minimo d’asta di 1 miliardo e 50 milioni di euro. Il gruppo spagnolo, al termine della trattativa privata iniziata con un’offerta da 950 milioni più royaltes dopo che le proposte degli altri network erano state giudicate troppo basse dalla Lega, ha superato di mille euro il minimo ...

Diritti tv - Lega Serie A li assegna a Mediapro. Ma Sky tuona Offerta spagnola inammissibile : MILANO - Adesso è la guerra dei Diritti tv . La Lega di Serie A ha accettato l'Offerta degli spagnoli di Mediapro e Sky ha diffidato la stessa Lega dall'assegnare i Diritti tv a Mediapro . Secondo il ...

Calcio in tv diritti Serie A : vince Mediapro - Sky e Mediaset senza pallone : Ora è ufficiale: il network spagnolo Mediapro si è aggiudicato i diritti del Calcio in tv italiano, la serie A, per il triennio 2018 - 2021, sborsando 1.050.001.000 euro e superando dunque, di mille euro, la base d'asta. E ora? Sky e Mediaset restano senza Calcio. Ma la televisione che fa capo a Rupert Murdoch ha già presentato diffida alla Lega Calcio e spera di poter riaprire i giochi, estromettendo di fatto i concorrenti iberici. Gli avvocati ...

Diritti Tv Serie A 2018-21 - Lega Serie A accetta proposta Mediapro pacchetto global : Aggiornamento delle ore 13.29 del 5/2 (Ansa): Mediapro si è presentata in Lega questa mattina con una deLegazione guidata dal presidente Jaume Roures e da uno dei soci storici, Tatxo Benet, che hanno depositato due proposte economiche: una che riguardava la realizzazione del canale tematico della Lega e una, aderente al bando, che è poi stata accolta, per l'acquisto delle partite dell'intero campionato del triennio 2018/21, che gli ...

Diritti tv - Lega Serie A li assegna a Mediapro. Ma Sky tuona : ''Offerta spagnola inammissibile'' : MILANO - Con un'offerta di mille euro superiore alle richieste minime della Lega Serie A, MediaPro ha ottenuto l'assegnazione dei Diritti tv del campionato per il prossimo triennio. Come si legge in ...

Diritti tv - la Lega Serie A li affida a Mediapro. Sky insorge : "Offerta degli spagnoli è inammissibile" : Con un'offerta di mille euro superiore alle richieste minime della Lega Serie A, MediaPro ha ottenuto l'assegnazione dei Diritti tv del campionato per il prossimo triennio. Come si legge in una nota, l'assemblea della Lega ha verificato che l'offerta spagnola pari a un miliardo, 50 milioni e mille euro a stagione è superiore al prezzo minimo previsto dal bando e conseguentemente procederà alla comunicazione all'Autorità ...

