Segrate | rapina al sushi bar | il proprietario reagisce e affronta i malviventi a colpi di

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Due pregiudicati di 38 e 41 anni sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver ferito con un colpo di pistola il titolare del barFuel di, in provincia di Milano, nel corso di unaavvenuta alle 22.40 di ieri domenica 4 febbraio. Ildel locale, un cinese di 35 anni, è stato trasportato all’ospedale San Raffaele con una ferita al gluteo rimediata durante la colluttazione con i banditi entrati armati e con una parrucca. Assieme a un altro dipendente, infatti, li hati con i coltelli riuscendo arli in diverse parti del corpo. I militari di San Donato Milanese hanno bloccato il pregiudicato 41enne al San Raffaele, lo stesso ospedale dove è stato trasportata la vittima, dove si è presentato attorno alle 3.40 per medicare le ferite. Il complice, in condizioni più gravi ma comunque non in pericolo di vita, è stato arrestato poco dopo nel ...