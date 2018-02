Sea of Thieves | Rare spiega il funzionamento del matchmaking dinamico

Arrivano i dati ufficiali per la closed beta di Sea of Thieves : Come segnala Dualshockers, grazie a una mail inviata dal team di Rare, scopriamo i dati ufficiali che riguardano la closed beta di Sea of Thieves. Pochi giorni fa, era emerso che più di 300.000 giocatori avevano preso parte alla fase di test, ora, nell'infografica ci vengono mostrati i numeri ufficiali. Ebbene, nonostante i problemi che hanno afflitto la closed beta di Sea of Thieves, si sono contati 332.052 giocatori che hanno speso ...

Oltre 300.000 giocatori per la closed beta di Sea of Thieves : Nonostante i vari problemi che hanno afflitto la closed beta di Sea of Thieves, sembra che più di 300.000 giocatori abbiano partecipato alla fase di test.Come segnala PCGamesN, da una foto che sarebbe stata scattata da un membro della community di ResetEra presso l'HQ Rare, sono emersi alcuni interessanti dati.Innanzitutto i giocatori impegnati nella closed beta di Sea of Thieves sono stati 314.021, sarebbero state spese due milioni di ore nel ...

Sea of Thieves - prova : Nonostante gli anni passati dalla sua prima presentazione, una domanda viene spontanea porsi quando si parla di Sea of Thieves: di che gioco si tratta? Certo, ne conosciamo il tema principale, quello piratesco, ma che cosa potremo effettivamente fare all'interno del titolo? Partire alla ricerca di un'avventura? Scovare tesori nascosti? Affondare le navi di altri pirati? La risposta è semplice, tutto questo e molto di più.L'impostazione generale ...

Novità nel mondo dei giochi : a marzo arriva Sea of Thieves : Gli appassionati di giochi hanno letteralmente iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo di Sea of Thieves previsto per marzo. Già

Corden : "Sea of Thieves sarà il PlayerUnknown's Battlegrounds del 2018" : Sea of Thieves è un progetto molto interessante ma il nuovo atteso progetto di una software house storica come Rare ha spesso alimentato non pochi dubbi soprattutto per quanto riguarda i contenuti e il particolare stile di gameplay proposto dal titolo.L'importanza della collaborazione e la presenza di elementi del gameplay volutamente macchinosi (solo chi ha in mano una mappa può effettivamente vederla tanto per fare un esempio), insieme ad ...

Sea of Thieves : scoperti alcuni file nella beta che svelerebbero interessanti dettagli : Sea of Thieves è stato reso disponibile nella fase di closed beta per un certo periodo (fino al 31 gennaio) e, in questa fase di test che come saprete non è stata esente da problemi, ecco che i dataminer tornano a colpire scoprendo interessanti file che svelerebbero alcuni dettagli sul gioco di Rare.Infatti, come segnalato da PCGamer, nei file crittografati della beta di Sea of Thieves sono stati scovati dettagli che confermano alcune ...

Nuovi dettagli per Sea of Thieves celati nella BETA : In questi giorni, si sta tenendo la Closed BETA di Sea of Thieves sia su PC Windows 10 che su Xbox One, la quale terminerà il 31 Gennaio. Su Reddit è emerso da un datamining dei file della suddetta versione, Nuovi interessanti dettagli che vogliamo condividere con voi. Nuovi dettagli per Sea of Thieves Le informazioni che seguono, riguardano contenuti presenti in forma celata all’interno del codice del gioco: Un ...

Rare estende la closed beta di Sea of Thieves : La beta di Sea of Thieves, che doveva duRare fino al 29 gennaio, verrà prolungata da Rare in seguito ai vari problemi di accesso riscontrati da alcuni giocatori.Rare aveva promesso un aggiornamento correttivo, ma, almeno fino alla giornata di ieri, sono continuati i problemi. Ora, come segnala Dualshockers, il team di sviluppo ha deciso di prolungare la fase di closed beta di due giorni, quindi sarà data la possibilità di provare Sea of Thieves ...

Continuano i problemi per la beta di Sea of Thieves : La beta di Sea of Thieves, che si concluderà il 29 gennaio, sembra proprio afflitta da seri problemi: già ieri vi avevamo parlato di malfunzionamenti riscontrati dai giocatori, i quali non riuscivano ad accedere alla fase. In seguito, come segnala VG247.com, Rare aveva promesso un aggiornamento correttivo che, a quanto pare, non è ancora arrivato. La situazione si fa ancora più confusa dal momento in cui il team ha comunicato che il supporto ai ...

Sea of Thieves : un nuovo trailer per celebrare l'inizio della closed beta : Come saprete, la closed beta di Sea of Thieves ha avuto inizio e continuerà fino al 29 gennaio, Rare, in questo modo, fornisce un'opportunità per testare il suo titolo e, allo stesso tempo, potrà perfezionare il gioco con il prezioso feedback dei giocatori in vista dell'uscita programmata per il 20 marzo su Xbox One e PC.Nonostante i problemi segnalati nella giornata di ieri, la fase, alla quale possono accedere tutti coloro che hanno ...

Problemi per la closed beta di Sea of Thieves : Da oggi 24 gennaio, fino al 29 gennaio, è prevista la fase di closed beta per Sea of Thieves che, come probabilmente saprete, supporterà Xbox Play Anywhere. Tuttavia, sembra che al momento ci sia qualche problema in questa fase di test per i giocatori console e Windows 10.Infatti, come riporta Gamingbolt, alcuni giocatori hanno segnalato l'impossibilità ad accedere alla closed beta di Sea of Thieves, su Xbox One gli utenti avrebbero ricevuto il ...

Sea of Thieves Closed Beta disponibile da oggi 24 gennaio - i contenuti della prova : Xbox dà il via oggi, mercoledì 24 gennaio, alla Closed Beta di Sea of Thieves, attesa esclusiva Microsoft in arrivo il prossimo 20 marzo per Xbox One e PC. Prima di salpare per l'avventura finale, tuttavia, alcuni pochi e fortunati giocatori potranno provare la versione di prova a tempo limitato proprio in questi giorni: vi ricordiamo, di seguito, tutto ciò che occorre tenere a mente per giocarla da oggi 24 gennaio fino a lunedì 29 ...

La closed beta di Sea of Thieves supporterà Xbox Play Anywhere : Come probabilmente saprete, da oggi, 24 gennaio fino al 29 gennaio, è previsto il periodo di closed beta per l'esclusiva Microsoft Sea of Thieves. Tutti i dettagli sugli orari sono riportati nel nostro articolo e ora vi segnaliamo interessanti notizie per questa fase di test che sarà utile agli sviluppatori.Infatti, come riporta Gameranx, la closed beta di Sea of Thieves supporterà la funzione Xbox Play Anywhere. La conferma arriva dal Design ...

Sea of Thieves : ecco gli orari e i dettagli della closed beta : Poco tempo fa Rare aveva condiviso i numeri relativi ai giocatori che hanno partecipato alla fase alpha e, come probabilmente saprete, se ne sono contati più di 350.000.Tra poco, invece, avrà inizio un'altra fase di test, la closed beta prevista per il 24 gennaio che si concluderà il 29 gennaio. Oggi arrivano i dettagli sulla closed beta, riportati da VG247.com, grazie ai quali scopriamo che la fase sarà disponibile a partire dalle ore 13 ...