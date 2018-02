Se i gesuiti di Bergoglio tifano per le larghe intese

ilgiornale

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Ide La Civiltà Cattolica, la storica rivista diretta da padre Antonio Spadaro, hanno dato le loro "indicazioni di voto" in vista del prossimo 4 marzo. Francesco Occhetta, che è il membro politologico del Collegio degli scrittori della pubblicazione in questione, ha scritto nel quaderno di febbraio che gli elettori sono chiamati a scegliere in base a cinque criteri: programmi, affidabilità, cultura costituzionale e contrarietà, quindi, al vincolo di mandato, disponibilità a valutazioni su coalizioni di governo diverse da quelle presentate sulla scheda elettorale e ferma contrarietà al "gentismo" derivante dal fenomeno populista. Per padre Occhetta, insomma, queste sono le caratteristiche da prendere in considerazione in funzione delle imminenti elezioni politiche. "Il diritto al voto - ha sottolineato Occhetta - è una conquista ...