Sci di fondo | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | la Russia fa paura anche senza

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Sarà davvero ricco il programma per quanto riguarda lo sci di fondo ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 (clicca qui per il programma completo) le cui gare si disputeranno presso l’Alpensia Cross-Country Ski Centre. Ci attendiamo una edizione quanto mai spettacolare e combattuta grazie ad un nutrito gruppo di campioni che ci regaleranno grande spettacolo nelle mattinate italiane. Le otto ore di differenza a livello di fuso orario (a favore ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Due settimane di gare, almeno quattro super campioni (Klaebo, Cologna, Bjoergen e Kalla) destinati a fare incetta di medaglie, qualche bella speranza per l’Italia esclusivamente al maschile: i Giochi Olimpici di PyeongChang per lo sci di fondo sono ormai alle porte ed è arrivato il momento di capire chi, gara per gara, può essere candidato al podio e quali possono essere le prospettive degli azzurri al via. SKIATHLON DONNE. Si apre il programma ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : L’Italia dello sci di fondo si prepara per lo sbarco in quel di PyeongChang in vista delle Olimpiadi Invernali e lo farà con una pattuglia di quindici atleti, otto uomini e sette donne. Anche se numericamente la nostra rappresentativa è ampia, non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda le speranze di medaglia, escludendo Federico Pellegrino che, com’è ben noto, sarà la nostra grande speranza azzurra. Il fuoriclasse nato ad ...

Sci di fondo - Mondiali Juniores Goms 2018 : nelle staffette successi di Germania e Norvegia. L’Italia coglie un doppio sesto posto : Si sono conclusi a Goms, in Svizzera, i Mondiali Juniores di sci di fondo con le due staffette: tra le donne (4×3,3 km) si è imposta la Germania, mentre tra gli uomini (4×5 km) ha vinto la Norvegia. L’Italia si è classificata sesta in entrambe le prove, su 16 Paesi al via. Gli azzurrini chiudono la rassegna iridata senza cogliere medaglie né nella categoria Under23, né tra gli Juniores. Tra le donne vittoria della Germania, che ...

Sci di fondo - Francesco De Fabiani : “In staffetta ci crediamo. Punto molto sulla 50 km” : ESCLUSIVA OA SPORT – Francesco De Fabiani sarà la seconda punta della Nazionale italiana di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, alle spalle del capitano Federico Pellegrino. L’aostano, dopo una stagione 2016/2017 da dimenticare, ha ritrovato buone sensazioni nell’annata in corso, pur tra alti e bassi. Nessuno si aspetta da lui una medaglia in Corea del Sud. Eppure il 24enne potrebbe rivelarsi un elemento ...

Sci di fondo - Mondiali Under 23 Goms 2018 : nello skiathlon è dominio russo. Vincono Anastasia Sedova e Denis Spitsov. Settima Anna Comarella : Ultima prova a tinte russe per gli Under 23 ai Mondiali di categoria di sci di fondo in corso a Goms, in Svizzera: nello skiathlon si impongono, tra le donne, sulla distanza dei 15 km (7,5 km tc + 7,5 km tl), Anastasia Sedova, e tra gli uomini, sulla distanza dei 30 km (15 km tc + 15 km tl) Denis Spitsov. Anna Comarella fa registrare il miglior piazzamento azzurro di giornata, col settimo posto. Nella competizione femminile tripletta russa, con ...

Sci di fondo - Mondiali Juniores Goms 2018 : nello skiathlon vincono in solitaria la svedese Karlsson ed il norvegese Amundsen : Si sono svolte oggi a Goms, in Svizzera le prove di skiathlon valide per i Mondiali Juniores di sci di fondo: tra le donne si è imposta sulla distanza dei 10 km (5 tc+5 tl) la svedese Frida Karlsson, mentre tra gli uomini, sulla distanza dei 20 km (10 tc+10 tl) ha trionfato il norvegese Harald Oestberg Amundsen. Unico italiano in top 10 Martin Coradazzi, settimo. Nella prova maschile il norvegese Harald Oestberg Amundsen ha trionfato in ...

Sci di fondo - Mondiali Under 23 Goms 2018 : Anna Comarella e Paolo Ventura centrano la top ten nella 10 e nella 15 km tc : Giornata dedicata alle gare in tecnica classica con partenze ad intervalli ai Mondiali Under 23 di sci di fondo in corso a Goms, in Svizzera: nella 10 km femminile vince la russa Yana Kirpichenko, mentre nella 15 km maschile trionfa il norvegese Mattis Stenshagen. L’Italia raccoglie due noni posti, con Anna Comarella e Paolo Ventura. Tra gli uomini si impone il norvegese Mattis Stenshagen, che chiude in 36’28″3 e resiste alla ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Non devo guardare in faccia nessuno - ma solo lottare per una medaglia. Nella team sprint non mi nascondo” : ESCLUSIVA OA SPORT – La vetta dell’Olimpo rappresenta l’ultimo traguardo per Federico Pellegrino, a 27 anni già tra i più grandi fondisti italiani di tutti i tempi. Dopo aver vinto una Coppa del Mondo sprint ed il Mondiale 2017, l’aostano andrà ora a caccia dell’ambita medaglia olimpica a PyeongChang 2018, l’unica a mancare in una bacheca già molto ricca. La chance più importante per puntare alla vittoria sarà ...

Sci di fondo - Mondiali Juniores Goms 2018 : azzurri fuori dal podio nelle gare in tecnica classica. Bellini 7a - Del Fabbro 11° : A Goms, in Svizzera, proseguono i Mondiali Juniores di sci di fondo: oggi erano in programma la 5 km femminile e la 10 km maschile, gare entrambe a tecnica classica con partenze ad intervalli di 30″. Tra le donne ha vinto la russa Polina Nekrasova, con la miglior azzurra, Martina Bellini, 7a, mentre tra gli uomini si è imposto il norvegese Jon Rolf Skamo Hope, col migliore degli italiani, Luca Del Fabbro, 11°. Tra le donne la russa ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Federico Pellegrino e la doppia chance. Sorpresa staffetta? : speranze: tante. Certezze: un paio. L’Italfondo si avvicina con circospezione a PyeongChang nel bel mezzo di una stagione che ha ribadito quanto già si sapeva alla vigilia. Per le medaglie olimpiche il vero candidato è sempre lui, Chicco Pellegrino che arriva all’appuntamento a Cinque Cerchi con alle spalle una serie di risultati confortanti nelle sprint. In realtà nella gara individuale a tecnica classica, quella che assegnerà il titolo ...

Sci di fondo - Mondiali Under 23 Goms 2018 : nella sprint tl fuori in semifinale Stefan Zelger ed Erica Antoniol. Doppio oro Norvegia : Si spengono in semifinale i sogni di medaglia, ai Mondiali Under 23 di sci di fondo in corso a Goms, in Svizzera, nella sprint tl per Stefan Zelger ed Erica Antoniol. Alla fine Zelger sarà 7° ed Antoniol 12a. Eliminati ai quarti invece Ilenia De Francesco (sarà 20a), Florian Cappello (16°) e Michael Hellweger (27°). fuori in qualifica tutti gli altri azzurrini impegnati. Doppio titolo per la Norvegia. Tra gli uomini è monopolio norvegese: il ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018. Azzurri : meno certezze dopo Seefeld : La marcia di avvicinamento a un grande evento come le Olimpiadi può giocare qualche brutto scherzo e in effetti la tappa di Coppa del Mondo a Seefeld nello scorso fine settimana ha lasciato qualche dubbio in casa azzurra con la trasferta coreana che si avvicina velocemente. E’ vero che il percorso degli Azzurri poteva prevedere un picco negativo prima delle Olimpiadi e che i norvegesi, ad esempio, hanno dovuto fare i conti con il momento ...