Sci alpino | Mondiali juniores 2018 – Aline Danioth vince la combinata battendo Hrovat e

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri ai raggi X. Cinque carte da podio e tanti outsider per l’Italia : È un’Italia carica quella che si presenta alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nello sci alpino, dopo anni di transizione, gli atleti azzurri sono riusciti a trovare nelle ultime due stagioni una grande continuità di risultati ad alti livelli. Un anno fa, al femminile, quella italiana fu la squadra che raccolse più punti in Coppa del Mondo, mentre al maschile furono diverse le vittorie di prestigio raccolte dagli azzurri, con ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Mikaela Shiffrin sfida la leggenda. L’americana sogna l’oro in almeno tre gare… E nella velocità… : Mikaela Shiffrin è uno dei personaggi più attesi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, la stella indiscussa dello sci alpino che vuole tornare negli USA con un forziere di ori. La stella di Vail è indubbiamente la grande stella di questo sport e sta riscrivendo i record della sua specialità, un Cannibale del Circo Bianco che si presenterà sulle nevi sudcoreane con l’obiettivo di vincere davvero tutto. A soli 21 anni ha già vinto 41 ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le piste e i pendii delle gare prove veloci e tecniche. Analisi e precedenti : Il countdown sta per terminare. Siamo entrati nella settimana olimpica, quella che porterà all’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il 9 febbraio, con la cerimonia d’apertura, inizierà ufficialmente la XXIII edizione dei Giochi riservati agli sport di neve e ghiaccio. Una delle discipline maggiormente seguita sarà lo sci alpino, che assegnerà ben 11 medaglie, tra gare maschili, femminili e a squadre. Gli impianti di ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Lo sci alpino è forse la disciplina regina delle Olimpiadi Invernali, assegnando ben undici titoli in una sola edizione. Vediamo insieme tutti gli appuntamenti della rassegna a cinque cerchi, giorno per giorno e ora per ora, per non perdersi davvero nulla, anche se la maggior parte delle gare sarà in notturna. Il calendario completo dello sci alpino Giovedì 8 febbraio 3.00 Prova discesa libera maschile Venerdì 9 febbraio 3.00 Prova discesa ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2018 : Marco Odermatt fa tris. Matteo Canins nono in combinata - Teresa Runggaldier 15ma in superG : Altra giornata dei Mondiali Juniores di sci alpino 2018 in programma a Davos, in Svizzera. Oggi erano in programma la combinata maschile e il superG femminile. In quest’ultima gara, la migliore delle italiane è stata l’altoatesina Teresa Runggaldier, quindicesima a 2”57 dalla vetta, mentre la friulana Lara Della Mea ha chiuso 24 a 5”22 dalla prima. La medaglia d’oro è stata vinta dalla norvegese Vickhoff Kajsa Lie in 1’12”22, a precedere ...

Sci alpino - Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa se… Tutte le possibili combinazioni : sfida a Vonn nella Finale di Are : Sofia Goggia può vincere la Coppa del Mondo 2018 di discesa libera! L’azzurra è infatti in testa alla classifica di specialità quando manca soltanto una gara al termine della stagione: l’appuntamento Finale di Are previsto per mercoledì 14 marzo, due settimane dopo le Olimpiadi. La bergamasca ha 23 punti di vantaggio su Lindsey Vonn, sua avversaria principale che l’ha battuto tra ieri e oggi a Garmisch. In lizza, ma solo ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Ho costruito qualcosa di solido - prossime settimane eccitanti. Lotto con Lindsey Vonn…” : Sofia Goggia ha conquistato un altro secondo posto nella Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. La bergamasca ha brillato nella discesa libera di Garmisch e ha replicato il risultato di ieri, battuta ancora una volta da Lindsey Vonn. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’azzurra alla Fisi: “E’ stato un fine settimana veramente positivo, ho costruito qualcosa di solido in queste discese. Sono molto contenta, stanotte non ho ...

Sci alpino - Niente riscatto per Sofia Goggia a Garmisch : l'azzurra ancora seconda dietro Lindsey Vonn - ottima prova di Delago : La Coppa del mondo va in vacanza per un mese, tornerà sabato 3 marzo con un supergigante e domenica 4 marzo con una combinata alpina a Crans Montana.

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 – Sofia Goggia si conferma seconda : azzurra in forma olimpica! Bis di Lindsey Vonn - battaglia per la Coppa del Mondo : Lindsey Vonn concede il bis a Garmisch-Partenkirchen e batte nuovamente Sofia Goggia. Dopo la vittoria di ieri, l’americana si ripete sulla Kandahar, centrando il successo numero 81 della carriera in Coppa del Mondo. Vonn ha costruito ancora una volta la sua vittoria nella parte finale, sempre in quell’ultimo curvone nel quale aveva già fatto la differenza il giorno prima. Non sono due, ma undici, i centesimi che separano questa ...

LIVE Sci alpino - Discesa #2 Garmisch 2018 in DIRETTA (4 febbraio) : Goggia seconda a 11 centesimi da Vonn! Podio ipotecato : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa libera femminile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena l’ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: ultima battaglia in pista prima di volare in Corea del Sud e giocarsi le medaglie più importanti. Sulla mitica Kandahar si preannuncia una bella sfida tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn ...

Sci alpino - Discesa femminile 2 Garmisch 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Ultimo appuntamento di Coppa del Mondo di sci alpino femminile prima delle Olimpiadi di Pyeongchang: a Garmisch, dopo la Discesa di ieri, toccherà a una seconda gara veloce. Sofia Goggia sogna la vittoria e vuole mantenere il pettorale rosso di leader di Discesa libera, dopo che ieri con il secondo posto ha aumentato il vantaggio su Tina Weirather. Lindsey Vonn cercherà il successo numero 81 in carriera: attenzione poi alle altre atlete, come ...

Sci alpino - Mondiali juniores 2018 : Italia ai piedi del podio nel team event. Vince la Svizzera davanti a Norvegia e Austria : L’Italia si è fermata ad un passo dalla medaglia nel team event dei Mondiali juniores di Davos. Gli azzurri hanno condotto una grande gara, ma nella small final che assegnava il bronzo sono stati battuti dall’Austria. Martina Peterlini e Alex Vinatzer hanno vinto le loro run, Lara Della Mea non è riuscita a fare altrettanto e nell’ultima frazione Giulio Zuccarini ha sbagliato a poche porte dal traguardo. Una vera beffa per il team Italiano, ...